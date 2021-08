Tom Holland y Zendaya confirman su relación con románticas fotos en una boda

Tom Holland y Zendaya de nuevo captaron la atención de sus fans, en especial de aquellos que aseguran que las estrellas de Hollywood son pareja. ¿Cuál fue la razón? Pues resulta que los actores fueron captados de lo más románticos en una boda en Los Ángeles.

Las fotografías de los protagonistas de Spiderman: Homecoming, Spiderman: Far from Home y Spiderman: No Way Home en plena celebración están conquistando en redes sociales y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Y es que no es la primera vez que los actores son captados románticos, pues recientemente Holland y Zendaya demostraron su amor combinando su outfit, acción que desde luego no pasó desapercibido entre sus fans.

Fotos de Tom Holland y Zendaya

Holland y Zenday Foto: Twitter.

Pese a que ninguno de los dos artistas ha compartido fotos de la boda a la que asistieron, algún invitado se encargó de fotografiarlos y como era de esperarse las imágenes se volvieron virales en redes sociales.

En las instantáneas se puede ver a Tom con traje y camisa blanca, mientras que Zendaya apostó por un vestido vaporoso de color carne y el cabello recogido en un moño hacia atrás.

En una de las fotografías podemos ver a la pareja posando junto a unos amigos. Para la instantánea Zendaya Maree Stoermer mejor conocida como Zendaya sonrió a la cámara al mismo tiempo que se apoyaba en el hombro de Tom, mientras que el actor rodeó la cintura de la artista y posó una de sus manos en su pierna.

En otro video compartido por un usuario de Twitter se puede observar a los novios bailando en pleno escenario y al fondo a los protagonistas de Spiderman quienes con los cubrebocas puestos disfrutan del baile.

¿Qué relación tiene Tom Holland con Zendaya?

Los actores fueron captados en pleno beso.

Holland y Zendaya levantaron sospechas de su romance por primera vez en 2017, sin embargo, durante mucho tiempo mantuvieron que no eran más que amigos.

Pero fue en las últimas fechas que su romance en pantalla finalmente se tradujo en una conexión en la vida real, pues Tom Holland y Zendaya han sido captados de lo más amorosos, por lo que usuarios de redes sociales aseguraron que los actores de Hollywood son pareja. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios.

