Tom Holland y John Cena son candidatos para estar en la película de “GI Joe”/Foto: Hipertextual y Pinkvilla

Una próxima película de GI Joe busca agregar algo de poder de estrella seria a su elenco. Según el informante Daniel Richtman, una nueva cinta de GI Joe está interesada en Tom Holland y John Cena para los papeles principales.

Richtman reveló en su Patreon que Holland y Cena están listados para Male Lead 1 y Male Lead 2, respectivamente. Se desconoce qué personajes podrían ser, pero sería interesante ver a estas estrellas unirse a la franquicia.

Este informe no reveló si alguna de las estrellas ha sido contactada para roles, así que por ahora, parece que Paramount y Hasbro simplemente los están considerando.

No se especificó para qué película es, pero parece probable que sea para la película previamente anunciada centrada en el miembro de GI Joe, Philip "Chuckles" Provost.

¿En qué película de GI Joe podrían estar los actores?

El único otro proyecto anunciado en la serie es el seguimiento de Snake Eyes: GI Joe Origins, por lo que es poco probable que Holland y Cena aparezcan allí como protagonistas.

Cena es el tipo de actor que puedes imaginarte de inmediato al unirse a la serie GI Joe, pero a pesar de que ha sorprendido a mucha gente con su trabajo en The Devil All the Time, muchos fans no pueden imaginar aún a Holland preparándose para unirse a una unidad militar de élite, con nombres en clave como Ripcord, Heavy Duty y Roadblock.

Tom ha demostrado su talento en las cintas de Spiderman. Sin embargo, los fans aún están intrigados en cómo se vería Holland como un Joe/Foto: Espinof

Sin embargo, es evidente que Paramount espera que el tercer y cuarto intento de lanzar una franquicia sea mucho mejor que los dos primeros y será fascinante ver lo que finalmente se les ocurre.

La historia del famoso equipo de élite GI Joe ha tenido varias producciones en el cine, y ahora se está buscando nuevas estrellas que logren hacer que esta franquicia se vuelva más popular. ¿Te gustaría ver a Tom y John en estas películas?