Tom Holland se tiró un gas por accidente en Zendaya durante truco de Spider-Man.

Tom Holland dice que accidentalmente se tiró un pedo en Zendaya mientras filmaba una escena de "Spider-Man: No Way Home".

“Me tiré un pedo. Sí, me tiré un pedo en [Zendaya], desafortunadamente ”, confesó el actor durante una entrevista grupal con los coprotagonistas Zendaya y Jacob Batalon en SiriusXM Friday. “Es duro, el traje es ajustado. El arnés lo aprieta ". Batalon intervino y agregó: "[El traje] aprieta tus intestinos".

La flatulencia en cuestión aparentemente ocurrió durante una escena de acrobacias que requería que los tres actores se "balancearan" por el aire juntos, al estilo del Hombre Araña para la esperada película "Spider-Man: No Way Home".

¿Qué dijo Zendaya sobre el gas de Tom Holland?

Tom Holland se tiró un gas por accidente en Zendaya.

Cuando le preguntaron a Zendaya si Holland admitió la liberación accidental, ella explicó que simplemente no podía ocultarlo. “Fue muy obvio”, bromeó la actriz, que interpreta a MJ, mientras se palmea la parte superior del muslo. "Sentí el traqueteo". “No, lo he confesado. Inmediatamente dije, 'Uf, lo siento'”, agregó Holland. "Eso es mi mal".

A lo largo de su gira de prensa de "Spider-Man: No Way Home", Holland y Zendaya, ambos de 25 años, se han convertido involuntariamente en una especie de dúo de comedia. Pero no solo eso, Tom Holland dice que Zendaya ha sido un "hombro para llorar" en medio de la fama.

Holland y Zendaya bromean sobre su diferencia de altura

Solo una semana antes de la declaración de Holland sobre su flatulencia accidental, Tom Holland y Zendaya bromearon sobre su diferencia de estatura de dos pulgadas en "The Graham Norton Show".

"Hay un truco en particular en el que Spider-Man nos balancea sobre un puente y me coloca allí", explicó Zendaya. "Debido a nuestra diferencia de altura... estábamos unidos, así que aterrizaría antes que él".

“Soy el superhéroe. Se supone que debo lucir genial”, agregó Tom Holland, revelando que Zendaya tuvo que “atraparlo” para que la escena funcionara en la cámara. La Verdad Noticias informa que, "Spider-Man: No Way Home" llega a los cines el 17 de diciembre.

