Tom Holland revela que Kraven el cazador iba ser el villano de No Way Home

Estamos a pocos días del estreno de Spider-Man: No Way Home, donde veremos a villanos como Dr. Octopus, el Duende Verde, Electro, Lizard y Sandman, sin embargo la emoción por la llegada de los otros Spider-Men podría ser una realidad y es lo que más esperan los fans.

Sin embargo, aunque la trama multiversal que tiene la cinta es muy buena, fue el propio Tom Holland quien declaró que de no ser esa la historia de su tercera película, el argumento hablaría sobre su enfrentamiento con uno de sus villanos más violentos.

El protagonista de Spider-Man dijo que hubo una posibilidad de que en No Way Home hubiera enfrentado a Kraven el Cazador, lo que al igual que No Way Home, seguiría dando paso a la extensión de su universo gracias a una de sus historias.

Spider-Man iba a enfrentar a Kraven el cazador

Spider-Man vs Kraven iba a ser la historia de No Way Home originalmente

Tom Holland dijo que Jon Watts fue quien le propuso la película con Kraven, donde dijo que hubiera sido divertido pero no quería hablar más de eso por si terminaba sucediendo, aunque definitivamente es algo que pasaría, pues ya se confirmó que el actor Aaron Taylor-Johnson le dará vida a Kraven en su propia película, misma que llegara muy pronto.

Te informamos en La Verdad Noticias que a pesar de no tener poderes, Sergei Kravinoff ha sido uno de los pocos villanos de Spider-Man que realmente ha estado más cerca de matarlo, ya que al ser un experimentado cazador, cazó al héroe en la historia ‘Kraven’s Last Hunt’, misma que podría adaptarse en la película.

¿Quién es Kraven el cazador?

Aaron Taylor-Johnson le dará vida a este villano próximamente

Sergei Kravinoff es un villano experto en la caza, quien posee habilidades aumentadas gracias a una poción verbal que consiguió en el Congo, jurando cazar a cada especie animal del mundo, obsesionándose con Spider-Man al creer que a pesar de ser un hombre, debía cazarlo a como dé lugar al ser un tótem de la araña.

Por otro lado, te informamos que la posibilidad de ver a Kraven enfrentar a Spider-Man no es tan lejana, pues dependiendo de cómo concluya No Way Home, podríamos tener el primer vistazo del villano en la escena post créditos, ya que Sony confirmó otra trilogía de Spider-Man protagonizada por Holland y en una de ellas podría aparecer Kraven el cazador.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!