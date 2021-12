Tom Holland revela el consejo de Elizabeth Olsen que le cambio la vida

Todos necesitan de un buen consejo, incluso las celebridades, y Tom Holland reveló que fue Elizabeth Olsen quien se lo dio hace algunos años cuando apenas comenzaban a trabajar juntos en el Universo Cinematográfico de Marvel.

"Ella me dio un consejo increíble: 'No' es una oración completa ... 'No' es suficiente", fue el consejo de Olsen sobre cómo lidiar con la presión cuando se trata de ser un actor importante en Hollywood.

Anteriormente, Holland dijo que Zendaya ha sido un "hombro para llorar" en medio de la fama, lo que combinado al consejo de la estrella de WandaVision, le ha ayudado mucho en su trayectoria como el famoso Spider-Man.

Consejo de Elizabeth Olsen ayudó a Tom Holland

Cómo te informamos en La Verdad Noticias, Tom Holland reveló los retos y lo "tóxico" sobre ser Spiderman pero el consejo de Olsen fue útil mientras estaba en una gira de prensa internacional para Homecoming en 2017 y se sintió "realmente enfermo".

“Estaba bajo mucha presión para terminar el trabajo del día”, recordó. “Esa fue la primera vez que realmente pensé, 'No, ya terminé. Les he dado todo". Y el consejo también fue útil cuando Holland filmaba la escena final de Spider-Man: No Way Home.

“Seguí deteniendo [el rodaje] y diciendo: 'Lo siento mucho, no creo lo que estoy diciendo'”, recordó, afirmando que el resultado fue que él y el director, Jon Watts se unieron para cambiar el diálogo después de consultarlo con los guionistas.

¿Cuántas películas hay de Spiderman Tom Holland?

Tom Holland ha sido Spider-Man en seis películas de Marvel

A mediados de este año, Sony confirmó otra trilogía de Spider-Man con Tom Holland en el MCU después del éxito de "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Far From Home" y recientemente, "Spider-Man: No Way Home".

Además de sus tres películas en solitario, Tom Holland ha dado vida a Peter Parker / Spiderman en otras tres películas del MCU: "Capitán América: Civil War", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

