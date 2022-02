Tom Holland rechaza los rumores de que compró una casa con Zendaya.

Tom Holland está acabando con esos rumores inmobiliarios. Mientras aparecía en “Live with Kelly and Ryan” el viernes, la estrella de “Spider-Man: No Way Home” refutó las historias de que había comprado una casa en el sur de Londres con su novia, Zendaya.

“Muchas personas me han llamado porque aparentemente compré una casa nueva en el sur de Londres. ¡Lo cual es completamente falso!” Holland le dijo a Kelly Ripa y Ryan Seacrest. “No compré una casa nueva. Estoy como, 'Guau, qué sorpresa, me pregunto cuándo recibiré las llaves'".

Seacrest le preguntó al actor, de 25 años, cómo cree que se originaron los rumores de que él y Zendaya compraron una lujosa mansión. "¡No sé!" Holland exclamó para deleite de la audiencia del estudio.

¿Desde cuándo salen Tom Holland y Zendaya?

Holland y su coprotagonista de Spidey, Zendaya, también de 25 años, generaron por primera vez historias de que estaban saliendo mientras filmaban su película de 2017 “Spider-Man: Homecoming”. Finalmente se confirmaron cuando la pareja fue fotografiada besándose en un automóvil en un semáforo en rojo en Los Ángeles el verano pasado.

Desde entonces, los dos han ido a bodas juntos, han sido lindos en Instagram y han hablado sobre cada uno en las entrevistas. Sin embargo, Tom Holland y Zendaya tenían prohibido enamorarse durante la producción de Spider-Man. Pese a ello, el dúo tímido ante la prensa hizo las rondas en Manhattan la semana pasada.

Holland y Zendaya apoyan a los Rangers

Tom y Zendaya fueron vistos comiendo palomitas de maíz en un juego de los New York Rangers en el Madison Square Garden junto con el coprotagonista de "Euphoria" de Zendaya, Hunte Schafer, y el hermano de Holland, Sam.

La Verdad Noticias informa que, el cuarteto lució camisetas a juego , pero las parejas se personalizaron con una floritura adicional: la de Zendaya decía "Holland", mientras que la suya decía "Zendaya".

Las blusas de las estrellas también presentaban el número 96, en un guiño a su año de nacimiento. También fueron fotografiados tomados de la mano camino a la proyección de la última película de Holland, “Uncharted”. El mes pasado, la estrella de “Euphoria” voló al Reino Unido para pasar tiempo con Holland y su familia.

