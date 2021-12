Tom Holland reacciona a nominación al Óscar de Spider-Man: No Way Home

Tom Holland se ha sincerado sobre la posibilidad de que sea el anfitrión de los Oscar, al mismo tiempo que comparte sus pensamientos sobre su película de éxito Spider-Man: No Way Home este nominada a uno de los prestigiosos premios.

Con la película haciendo historia la película más taquillera de Sony de todos los tiempos, y con rumores de que podría optar a un premio a Mejor Película, el propio Tom podría presentar la ceremonia según nuevos informes.

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, Spider-Man: No Way Home se encuentra entre las cintas que encabezan la carrera rumbo a los Premios Oscar 2022 después de ser el mayor éxito de taquilla del año.

Tom Holland revela si estará en los Óscar

Ahora que los fans han recibido la sorpresa de que Spider-Man: No Way Home estará nominada a los Premios Oscar, The Hollywood Reporter le preguntó a Tom sobre la posibilidad de que él dirigiera los premios, pero tenía malas noticias.

“Quizás en el futuro, pero con toda honestidad, estoy demasiado ocupado en este momento. No tengo tiempo [...] Entonces, tal vez algún día en el futuro. Pero no, ahora mismo no”, reveló el actor.

Mientras tanto, se dice que Sony sigue adelante para intentar conseguir un Oscar por la película, a pesar de que la Academia ignora rutinariamente las películas de superhéroes para sus premios principales.

¿Spider-Man: No Way Home puede ganar un Óscar?

Spider-Man: No Way Home podría tener 2 nominaciones al Óscar

Este fin de semana, Spider-Man: No Way Home recaudó mil mdd, convirtiéndose en la primera cinta en hacerlo desde 2019 además cuenta con dos candidaturas a la nominación en Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido.

Al respecto, Tom Holland contestó a la controversia sobre si el cine de superhérores es arte o si podría ganar o no un Premio de la Academia: "He hecho películas de Marvel y películas en la conversación en el mundo de los Oscar" comenzó el actor.

“La única diferencia es que uno es más caro. La forma en que analizó el personaje, en que el director marca el arco de la historia, es todo lo mismo, solo en una escala diferente. Así que creo que son verdaderas obras de arte", dijo Tom Holland.

