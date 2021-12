Tom Holland quiere que una mujer interprete al próximo "Spider-Man".

El momento de Spider-Woman es ahora. Tom Holland ha dejado en claro que está listo para ver "algo diferente" cuando el próximo "Spider-Man", se ponga el traje del superhéroe arácnido después de él.

"Tal vez tengas una Spider-Gwen o una Spider-Woman", le dijo a People esta semana el joven actor de 25 años. "Hemos tenido tres Spider-Mans seguidos; todos hemos sido iguales. Sería bueno ver algo diferente", agregó.

"No quiero despedirme de Spider-Man, pero siento que podríamos estar listos para despedirnos de Spider-Man", continuó el actor. "No quiero ser responsable de retener al próximo joven que entre y que se lo merezca", dijo. Los comentarios de Tom Holland sobre el futuro de Spider-Man llegan en un momento interesante.

¿Es el final de Tom Holland como Spider-Man?

El estreno del viernes de "No Way Home" marcó la tercera película de Tom Holland como el superhéroe. Históricamente, cada actor que ha interpretado a Spider-Man, sobre todo Tobey Maguire y Andrew Garfield, solo ha hecho tres películas como el superhéroe que lanza telarañas.

También marca el final del acuerdo de Disney para compartir Spider-Man con Sony Pictures, como informó The Post anteriormente. Pero la productora y ex directora de Sony Pictures, Amy Pascal, ha declarado que no solo Holland seguirá interpretando a Spider-Man, sino que Sony seguirá trabajando con Disney en proyectos futuros.

Además, recientes rumores apuntan que Tom Holland quiere hacer una película indie sobre Peter Parker sin la presencia del Hombre Araña en la cinta que será de corte independiente y así como de bajo presupuesto.

¿"No Way Home" es la última película de Spider-Man?

"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel - [esta no es] la última película de 'Spider-Man'", dijo Amy Pascal a Fandango en una entrevista en noviembre.

"Nos estamos preparando para hacer la próxima película de 'Spider-Man' con Tom Holland y Marvel", agregó. “Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas de MCU... Sí, Marvel y Sony seguirán juntos como socios".

La Verdad Noticias informa que no se han hecho anuncios formales sobre las futuras películas de Spider-Man o el papel de Tom Holland en ellas.

