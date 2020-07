Tom Holland presume con sus millones de fans a su nueva novia ¡GUAPÍSIMA!/Foto: El Periódico| JUAN MANUEL PRATS

Tom Holland ha dejado devastada a su legión de admiradores enamorados al hacerse oficial en Instagram con su nueva novia. La estrella de Spider-Man, de 24 años, oficializó las cosas al compartir una foto de Nadia Parkes por primera vez.

La impresionante imagen muestra a Nadia, de 23 años, parada sosteniendo el manillar de una bicicleta con un cielo cambiante lleno de nubes detrás de ella. Está vestida con una camiseta blanca y lleva una máscara negra mientras mira directamente a la cámara.

Si bien Tom no publicó ningún subtítulo en su foto ni etiquetó a Nadia, los fanáticos se dieron cuenta rápidamente de lo que significaba.

Muchas personas inundaron la sección de comentarios para preguntar quién era la chica de la foto, y respondieron para identificar a Nadia, que es una amiga cercana de la estrella de Game of Thrones, Sophie Turner.

La esposa de Joe Jonas, Sophie Turner fue quien fungió como "cupido" entre su gran amiga, la actriz Nadia y el actor de Avengers: Endgame. Desde hace unos meses comenzó el rumor de romance, pero ahora Tom lo ha hecho prácticamente oficial en sus redes sociales/Foto: Juksy

¿Los fans desaprueban el noviazgo de Tom Holland?

Un fanático con el corazón roto comentó: "lo perdimos". Mientras otro preguntaba: "Tom, ¿me estás engañando?". Un tercero publicado: "Sirve aquí rompiendo corazones". "Noooooo", otro simplemente publicado.

Nadia publicó algunas fotos propias en su cuenta de Instagram, mostrándola con el mismo atuendo. Y Tom le dio su aprobación a las fotos al darle me gusta a la publicación de Nadia.

Se ha informado que Tom y la estrella de la princesa española Nadia viven juntos en Londres después de enamorarse. Una fuente le dijo previamente al Daily Mail: "Tomaron la decisión de aislarse juntos y las cosas han ido muy bien entre ellos".

"Tom les ha dicho a amigos y familiares que están en una relación oficial y que vivir juntos tan pronto en su romance solo los ha fortalecido". Si bien Tom y Nadia no han etiquetado ubicaciones en sus imágenes, se cree que podrían estar en Berlín, ya que el hermoso edificio por el que Nadia está caminando parece ser la Catedral de Berlín.

Y eso tendría sentido dado que Tom interpreta a Nathan Drake en la nueva película de Uncharted, que se está filmando en Berlín en este momento.

Se dice que fue Sophie, quien supuestamente dio la bienvenida a su primer bebé con su esposo Joe Jonas, quien se presentó a Tom y Nadia.

¿Quién es Nadia Parkes?

Nadia se formó en la Academia de Música y Artes Dramáticas de Londres y anteriormente se abrió sobre la lucha por conseguir papeles.

Obtuvo su gran oportunidad en el drama histórico The Spanish Princess, interpretando a Rosa de Vargas y también apareció en Doctor Who. Interpretó a Claire Clairmont en el episodio The Haunthing of Villa Diodati, en la serie 12 junto al Decimotercer Doctor de Jodie Whittaker.