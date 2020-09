Tom Holland podría interpretar a Link en el live-action de “The Legend of Zelda”

Desde hace tiempo hemos visto que Netflix ponga sus apuestas más grandes en las adaptaciones de videojuegos al mundo del streaming. Incluso su catálogo ya cuenta con algunas de ellas como “Castlevania” y “The Witcher”.

Y por otro lado ya ha confirmado las series de “Resident Evil” y “Devil May Cry”, y ahora lo rumores apuntan que el nuevo objetivo de la plataforma es el live-action de “The Legend of Zelda”, donde supuestamente quieren a Tom Holland para interpretar a Link.

Este rumor surgió a través del sitio “We Got This Covered”, donde se aseguraba que Netflix tenía la mirada puesta en el actor británico de 24 años de edad, para ser el gran protagonista de la adaptación de esta exitosa franquicia de videojuegos.

Tom Holland podría protagonizar “The Legend of Zelda”

Aunque también se menciona que el proyecto sobre el live-action de “The Legend of Zelda” se encuentra entre las primeras etapas de su desarrollo, y aunque varios medios han confirmado la noticia, la verdad es que aún no se ha realizado ningún anuncio oficial al respecto.

Netflix prepara live-action de “The Legend of Zelda”

Sin embargo, la periodista Grace Randolph de “GameRant”, también confirmó la teoría de que Netflix quiere a Tom Holland para interpretar a Link, y aunque no se sabe aún si el actor aceptará la propuesta, hasta el momento es el favorito para protagonizar este proyecto.

Netflix le apuesta a los videojuegos

Cabe mencionar que hasta el momento Netflix no ha realizado ningún comentario al respecto, sin embargo la idea de que Tom Holland intérprete a Link en el live-action de “The Legend of Zelda” ya ha generado una gran emoción entre los fanáticos.

Recordemos que hasta ahora no hay garantía de que Holland acepte trabajar en este proyecto de Netflix, pues el joven actor actualmente se encuentra filmando otra adaptación de un videojuego “Uncharted”, la cual protagonizará junto a Mark Whalberg.

¿Te gustaría que Tom Holland interprete a Link en el live-action de The Legend of Zelda? ¿Que otro actor haría un buen papel en esta adaptación?