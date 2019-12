Tom Holland habla BORRACHO con Disney sobre el futuro de Spider-Man ¿Lo salvó?

Tom Holland a sus 23 años de edad es un famoso actor del séptimo arte cuya carrera no ha parado de crecer, esto desde su primer protagónico en una multimillonaria franquicia de superhéroes, pero parte de su fama pudo haberse comprometido con la noticia de la separación de Marvel y Sony, lo que significaba tener que despedirse de Spider-Man, al no querer que esto pase el actor pudo haber hecho algo que no debió hacer.

Ante lo anterior, Toms Holland contó lo sucedido en el programa de “Jimmy Kimmel”, en donde reveló que desde el momento en que se enteró de la separación de Sony, quiso mandar un mensaje al CEO de Disney, Bob Iger, por lo que consiguió su número telefónico y le mandó un mensaje para poder comunicarse con él vía telefónica, lo cual estaba muy ansioso de poder hablar sobre el tema de Spider-Man.

En el programa de Jimmy Kimmel, el actor Tom Holland comentó que le había dicho a Bob Iger que podía ser una llamada en cualquier momento del día, pero vaya que la esperada plática se dio en uno de los momentos más incómodos para el joven Spider-Man y así lo comentó en la entrevista, donde incluso admitió que no se encontraba sobrio.

“Y no le das un horario a Bob Iger ¡Es como, cuando sea, Bob!”

Ocurrió que Tom Holland quería agradecerle al CEO de Disney por todo lo que le han hecho por él, así como lo que pasaría con el personaje de Marvel que interpreta el actor, lo que en su momento significaba un posible retraso en la tercera película o pero una despedida de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero Bob Iger tenía otras noticias para el famoso.

"Recibí una llamada telefónica de un número desconocido y tuve la sensación de que 'es Bob Iger pero estoy borracho'"

El CEO de Disney le mencionó a Tom Holland que sí hay una forma para salvar a Spider-man, lo que terminó siendo una llamada ocasiona, se convirtió en varias llamadas de ida y vuelta, dejando el futuro del personaje de Marvel en muy buenas manos y con la noticia de que habría una tercera película en julio de 2021.

"Lloré. Estaba realmente emocionado porque sentí que todo estaba llegando a su fin. Teníamos un plan realmente bueno con lo que íbamos a hacer con Sony, el futuro de Spider-Man todavía era muy brillante, pero habría sido una lástima sacarlo del Universo Cinematográfico de Marvel"

