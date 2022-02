Tom Holland fue atropellado 17 veces mientras rodaba “Uncharted”

El filme de la exitosa saga de videojuegos “Uncharted”, está por llegar al cine. Su protagonista Tom Holland realiza varias escenas de acción en la película del cazarrecompensas Nathan Drake y, a diferencia de otros, disfruta de cada toma de adrenalina y riesgo, sin doble que lo cubra durante esas escenas.

Holland, quién hasta hace poco disfrutó, y probablemente seguirá disfrutando del éxito de “Spider-Man: No Way Home”, será exitoso nuevamente con "Uncharted".

Un reto bastante grande para el actor fue hacer las acrobacias para el filme y el momento que más recuerda de sus días de grabación, fue cuando hizo una escena en especial donde tuvo que ser atropellado varias veces.

"El día que me atropelló el auto fue bastante impresionante. Fue muy doloroso, pero muy gratificante. Es algo genial cuando alguien dice: '¿Cómo estuvo tu día hoy?' Y yo digo: 'Oye, me atropelló un auto 17 veces'. Y la gente dice: 'Espera, ¿qué?'. Entonces, para mí, ese fue un momento de mucho orgullo, y creo que es una de las mejores acrobacias de la película", declaró en su entrevista con The Hollywod Reporter.

"Uncharted" basada en videojuego

'Uncharted' es una franquicia de videojuegos que se estrenó en 2007 y gracias a su trama ha permanecido vigente hasta el día de hoy. Con siete títulos estrenados hasta el momento, la cinta tomó como base uno en especial, ‘Uncharted 4: A Thief's End’, el cual resultó ser el favorito de Holland.

¿Cuál es el valor de Tom Holland?

Estrella Emergente en los premios BAFTA de 2017, hoy en día Tom Holland es uno de los actores mejores pagados del mundo –solo en 2020 ingresó 58 millones de dólares–, y cuenta con un patrimonio que ronda los 185 millones.

