Tom Holland dará vida a Fred Astaire en nueva película biografíca

Tom Holland confirmó los rumores de que dará vida a Fred Astaire en la primera película biográfica del actor y bailarín en su primer proyecto tras grabar Spider-Man: No Way Home de Marvel Studios.

"El guión llegó hace una semana", dijo Holland sobre la próxima película biográfica. "No lo he leído todavía. No me lo han dado", agregó el actor durante la mini gira de promoción de su tercera película como Spiderman.

La noticia se dio días después de que Sony confirmó otra trilogía de Spider-Man con Tom Holland en el MCU después de meses y supuestas confirmaciones de que No Way Home sería su última película en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Tom Holland será el "nuevo" Fred Astaire

Después de que Tom Holland reveló los retos y lo "tóxico" sobre ser Spiderman, pasará al cine musical con la biopic sobre el ícono de Hollywood durante los años 1904 hasta 1981.

Holland tiene una experiencia en teatro musical que le servirá para interpretar al artista icónico que quedó demostrada en su mash-Up de "Cantando bajo la lluvia" - "Umbrella" del Lip Sync Battle en 2017.

Aún no se sabe mucho sobre la película, pero no será la única película biográfica de Astaire que podemos esperar en los próximos años: Amazon está produciendo una propia, con Jamie Bell como el actor y Margaret Qualley como Ginger Rogers.

¿Quién fue Fred Astaire?

Fred Astaire y Ginger Rogers

Fred Astaire fue un actor, cantante y bailarín de cine, televisión y teatro cuya carrera artística duró 76 años, por la cual fue considerado como el "mejor bailarín de la historia del cine".

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, Tom Holland lloró al grabar las últimas escenas de ‘Spider-Man: No WayHome’ y reveló que la película era más oscura que sus predecesoras, por lo que eligió algo más ligero como una biopic de Fred Astaire.

