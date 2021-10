Tom Holland da triste anuncio sobre la saga "Spider-Man: No Way Home”

Tom Holland es uno de los famosos intérpretes de Spider-Man que recientemente ha dado una triste noticia a sus fans, puyes ya ha anunciado que esta no será una entrega más, ya que supondrá el final de una saga.

Tal parece que durante una entrevista con el medio Entertainment Weekly, el famoso actor ha señalado: "Podría decirse que para nosotros es el final de una franquicia".

Hay que destacar que Spider-Man: No Way Home es la próxima aventura del exitoso actor Tom Holland como el superhéroe tras Homecoming y Far From Home.

La noticia de Tom Holland

El apuesto actor Tom Holland ha explicado: “Creo que si tuviéramos la suerte de seguir profundizando en estos personajes, se mostrarían versiones muy diferentes de ellos…Ya no va a ser la trilogía de Homecoming, nos daríamos un tiempo para construir algo diferente y un cambio en el tono de las películas".

Holland ha aclarado que no se cierra a protagonizar más películas como el superhéroe arácnido, pues parece que No Way Home no solo va a ser el final de una etapa, sino que, a juzgar por sus palabras, no hay confirmación de que Sony tenga planeado continuar con su historia.

La confirmación de dos actores

Tobey Maguire y Andrew Garfield

Tambien se ha destacado que se está a la espera de que se confirme la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en el filme, Spider-Man: No Way Home contará con el regreso de varios villanos de anteriores versiones del héroe a la de Holland.

Entre ellos figura el Doctor Octopus de Alfred Molina que ya se dejó ver en el primer tráiler y Jaime Fox, que dará vida a Electro, así como la más que posible presencia del Duende Verde de Willem Dafoe.

Cabe destacar que junto a Tom Holland varios rostros habituales que acompañan a Peter Parker en esta trilogía como Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, que retoman sus papeles como MJ, Ned y la tía May, entre otros.

