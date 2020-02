Tom Holland confiesa cuál fue su peor ADICCIÓN

Tom Holland enamoró junto con Chris Pratt siendo las voces para la nueva película de Disney “Onward”, siendo el más reciente filme de Pixar en llegar a los cines y donde ambos actores tienen experiencia al trabajar juntos para la saga de Vengadores. Tomando en cuenta que Hollande es “Spider-Man” y Pratt “Star-Lord”.

Sin embargo, estas entrevistas en las que han estado promocionando la nueva película, Tom Holland se sinceró sobre su pasado y cómo antes sufrió de una gran adicción con las redes sociales, siendo específicamente Instagram lo que se convirtió en algo más que un uso ocasional y repercutió en su vida.

Lo anterior, siendo una adicción que le afectó a Tom Holland con su comportamiento con su familia, amigos y en sí mismo, pues ya no se mostraba interesado por su entorno sino un interés mucho mayor por la cantidad de reacciones que conseguía en cada una de las publicaciones de Instagram.

Chris Pratt por su parte señaló que no le agrada Twitter, siendo una opinión de ambos actores que veremos en “Onward” este 6 de marzo del 2020 lo que se convirtió en un momento de reflexión durante la entrevista, pues habían respondido sobre la aplicación que eliminarían de inmediato en su celular.

Tom Holland se refirió a sí mismo una persona tecnodependiente, quien incluso publicó fotografías en Instagram con horarios calculados para una mayor interacción, por lo que ahora ha borrado la aplicación por tiempo indefinido y así enfocarse en cosas que no lo aparten del mundo.

“He dado un paso atrás y me he empezado a centrarme en mí mismo y mi futuro. Me siento muy bien por ello”