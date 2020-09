Tom Holland asegura que la película de Uncharted es "todo lo que soñó que sería"

En una transmisión en vivo de Instagram por Tom Holland la mañana de este domingo 13 de septiembre, el actor reveló que la filmación de la asediada película de Uncharted "va muy bien".

Hablando sobre sus varios proyectos futuros, que incluyen la confirmación de que actualmente tiene un gran hematoma en un "área reveladora", cortesía de una reciente grabación de la película de acción, Holland mencionó brevemente el progreso de la película Uncharted.

"La filmación va muy bien", dijo Holland (gracias, Comic Book). "La película es como todo lo que soñé que sería. Quiero decir, no sé si ustedes jugaron los juegos, pero yo era un gran fanático del juego, y ha ido muy bien".

La película ha sufrido retrasos, pero de acuerdo con Tom Holland todo marcha bien ahora.

Ha sido una especie de viaje en montaña rusa para la película Uncharted desde que la conocimos por primera vez en 2009. Después de perder a seis directores antes de la fecha de lanzamiento prevista de Sony de diciembre de 2020 (que luego se retrasó nuevamente debido a COVID-19), las cosas no fueron muy bien para el proyecto, y en un momento parecía que la filmación comenzaría sin un director. Pero en marzo apareció un séptimo director en forma de Ruben Fleischer (Zombieland, Venom).

¿De qué trata la película de Tom Holland?

En febrero, el actor Tom Holland dijo que la película contaba la historia del origen de los juegos y que el guión era "uno de los mejores que ha leído". Quizás todavía haya esperanza para esta producción maldita, y si todo va según lo planeado, finalmente podrá ser lanzado en julio de 2021.

"Creo que lo que ofrece Uncharted que la mayoría de las películas de videojuegos no ofrecen es que es una historia del origen de los juegos", dijo Holland en ese momento.

"Entonces, si jugaste los juegos, no has visto lo que va a pasar en la película", dijo. "Y si no has jugado los juegos, disfrutarás la película porque es información que todos los demás obtienen al mismo tiempo. Pero estoy muy emocionado de hacer esa película y ha tardado mucho en llegar." comentó el actor.