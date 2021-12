Tom Holland arremete contra Martin Scorsese tras comentarios sobre Marvel.

El actor Tom Holland y el legandario director ded cine, Martin Scorsese, no están de acuerdo en lo que respecta a la realización de películas de superhéroes.

Holland, que actualmente protagoniza Spider-Man: No Way Home de Marvel y Sony, recientemente compartió sus pensamientos sobre las evaluaciones críticas del género del director ganador del Oscar, y no estuvo de acuerdo en una entrevista con The Hollywood Reporter. (Scorsese, de 79 años, una vez criticó infamemente a las películas de superhéroes como "no cine" en su opinión).

"Puedes preguntarle a Scorsese, '¿Te gustaría hacer una película de Marvel?' pero no sabe cómo es porque nunca ha hecho una", dijo Tom Holland, de 25 años, quien también ha protagonizado películas como The Impossible y The Devil All the Time.

Tom Holland responde comentarios sobre Marvel

"He hecho películas de Marvel y también he hecho películas que han estado en la conversación en el mundo de los Oscar, y la única diferencia, en realidad, es que una es mucho más cara que la otra", continuó Holland.

"Pero la forma en que analizo el personaje, la forma en que el director marca el arco de la historia y los personajes, es todo lo mismo, solo que se hace en una escala diferente. Así que creo que son arte real", señaló.

Tom Holland agregó que sus coprotagonistas de los Vengadores lo respaldarían. "Cuando estás haciendo estas películas, sabes que buenas o malas, millones de personas las verán", explicó, "mientras que cuando estás haciendo una pequeña película independiente, si no es muy buena, nadie la verá, por lo que viene con diferentes niveles de presión", dijo.

"Quiero decir, también puedes preguntarle a Benedict Cumberbatch o Robert Downey Jr. o Scarlett Johansson, personas que han hecho el tipo de películas que son 'dignas de un Oscar' y también han hecho películas de superhéroes, y te dirán que son las lo mismo, solo que en una escala diferente", agregó.

Tom Holland bromea sobre películas de los Oscar

La Verdad Noticias informa que, añadiendo una diferencia más entre los dos tipos de películas, bromeó, "y hay menos spandex en las 'películas de los Oscar'. Incluso, recientemente Tom Holland aseguró que Spider-Man no necesita escenas de sexo .

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, también le dijo a THR en la entrevista que espera que los organismos que otorgan premios, como los Premios de la Academia, se den cuenta del "arte que entra en la narración de historias que conecta con una amplia gama de personas a un nivel muy emocional" con los éxitos de taquilla populares.

