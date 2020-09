Tom Holland afirma que “The Devil All The Time” es un gran paso en su carrera/Foto: Código Espagueti

The Devil All the Time llegó a Netflix esta semana y ve a la estrella de Spider-Man, Tom Holland, actuando junto al futuro Batman, Robert Pattinson.

La película, que actualmente tiene un 65% de puntuación de crítica y un 85% de audiencia en Rotten Tomatoes, está basada en la novela de Donald Ray Pollock y sigue a Holland como el personaje principal, Arvin Russell, mientras Pattinson asume el papel de un terrorífico y predicador impío.

Holland usó Instagram esta semana para agradecer a sus amigos por apoyar la película y revelar que la considera un "gran paso".

“El amor y el apoyo a nuestra película The Devil All The Time ha sido increíble. Gracias a todos los que le han regalado su tiempo. Ha sido un gran paso para mí en mi carrera y estoy muy contento de poder mostrarlo finalmente con todos ustedes”, escribió Holland.

Muchas personas comentaron sobre la publicación, incluido Jacob Batalon (Ned Leeds en las películas de Spider-Man) y el padre de Holland, Dominic Holland. "Owwwwwwww", escribió Batalon.

“Mamá y yo vimos esto anoche. Tan convincente como preocupante. Felicitaciones a todos por hacer una película tan poderosa. El elenco fue sobresaliente y dejó de lado los prejuicios familiares, aplausos especiales para Michael Banks respeto como el joven Arvin y Kristin Griffith como Emma, ambos brillantes. Y en nombre de todo el elenco, Antonio Campos, haz una reverencia. Bravo”, respondió el padre de Holland.

Tom, es hijo del famoso comediante, escritor y locutor Dominic Holland y de la fotógrafa Nicola Elizabeth Frost. El joven actor ha sido apoyado por su famoso padre desde que inició su carrera actoral/Foto: Pinterest

¿De qué trata The Devil All The Time?

Del director Antonio Campos, The Devil All the Time cuenta la historia de un joven en un pequeño pueblo de Ohio que está siendo amenazado por fuerzas del mal. A sus problemas se suman las personas malvadas que viven en la ciudad con él.

El resto del reparto repleto de estrellas incluye a Sebastian Stan, Riley Keough, Jason Clarke, Bill Skarsgard, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett y Pokey LaFarge.

La sinopsis oficial dice: "En Knockemstiff, Ohio y sus bosques vecinos, personajes siniestros - un predicador impío (Robert Pattinson), una pareja retorcida (Jason Clarke y Riley Keough) y el sheriff corrupto (Sebastian Stan) - convergen alrededor del joven Arvin Russell (Tom Holland) mientras lucha contra las fuerzas del mal que lo amenazan a él ya su familia”.

También te puede interesar: Tom Holland confiesa cuál fue su peor ADICCIÓN

“Durante el período comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam, El Diablo a Todas Horas del director Antonio Campos presenta un paisaje seductor y horrible que enfrenta a los justos con los corruptos". The Devil All the Time ahora se transmite en Netflix. ¿Ya viste esta nueva película?, ¿Qué te pareció?