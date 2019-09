Tom Holland ENLOQUECE a sus fans con tremendas poses para GQ (FOTOS)

El joven actor Tom Holland, quien es conocido por interpretar al famoso personaje Spiderman ha incendiado las redes sociales, luego de que se dieran a conocer unas imágenes de su participación en una famosa revista para caballeros.

Holland de 23 años que saltó a la fama por interpretar al héroe arácnido Spiderman, ahora ha enloquecido a sus fans al protagonizar una sesión de fotos para una importante revista para caballeros.

Hay que destacar que las novedosas fotografías fueron publicadas por la revista americana GQ Style especializada en tendencias de moda para público masculino, a través de sus redes sociales.

Este ha sido un adelanto de lo que será la portada del mes de septiembre que promociona lo que será la temporada de otoño/invierno en el país anglosajón, en donde Tom Holland viste un outfit Celine por Heidi Slimane que remite un look clásico.

Rápidamente las imágenes fueron festejadas por sus seguidores que comentaron d esta forma: “esto es todo lo que espero de un señorito inglés”, “Dios bendiga a quien sea que haya tomado esta fotografía”, “el resto de los mortales no tenemos los privilegios de Tom Holland”, entre muchos otros.

El británico saltó al estrellato internacional cuando entre otros 7000 chicos quedó seleccionado para el papel de Spiderman, para luego tener su primera aparición dentro del universo cinemático de Marvel en la cinta del 2016 “Capitán América: Civil War”, gracias un acuerdo entre Sony y Marvel, y posteriormente tuvo la posibilidad de protagonizar las películas del héroe en solitario.

Cabe destacar que su éxito en “Spiderman Homecoming” y “Spiderman Far From Home“, una tercera entrega con Tom Holland como protagonista llegaría en un futuro cercano, ya que Sony afirmó que quiere mantener al director Jon Watts para la conclusión de la trilogía, pero por el momento no hay ningún contrato firmado.

