Tom Holland: Conoce todo sobre la vida y carrera del famoso actor de Spider-Man

Tom Holland se ha convertido en uno de los actores más queridos y populares de los últimos años, y aunque tiene una trayectoria bastante larga, su fama mundial llegó cuando se convirtió en el nuevo Spider-Man en el mundo cinematográfico de Marvel.

Tras su debut en el UCM, las ofertas de papeles le llovieron al actor, e incluso recientemente lanzó su nueva producción a través de la plataforma de streaming Apple TV, volviendo a escalar a la cima de los niveles de popularidad en Hollywood.

Para conmemorar el estreno de su película, ahora en La Verdad Noticias te hablaremos sobre la historia de Tom Holland, desde sus actuaciones hasta algunos de los datos más impactantes de su vida personal y profesional, demostrando que es más que solo Spider-Man.

¿Quién es Tom Holland?

Actualmente Tom Holland tiene 24 años

Thomas Stanley Holland es el nombre original del actor, quien nació en Londres el 1 de junio del año 1996, y desde sus primeros años mostró un gran talento para las artes expresivas, quedando cautivado principalmente por la actuación y la música.

Tom Holland inició su travesía en el mundo de la actuación en el año 2008 cuando tenía 12 años, interpretando a Billy Elliot en un musical con el mismo nombre en un teatro, causando una gran impresión entre los espectadores y siendo este su primer escalón en la actuación.

Además de su carrera como actor, también es un actor de doblaje y un bailarín, talentos que lo han hecho relucir en más de una ocasión tras su salto a la fama internacional, dejando en claro que estaba hecho para triunfar, y esto se confirmaría poco tiempo después de su debut.

Su primer papel en el cine

Lucas fue el primer papel del actor en 'Lo imposible'

La primera actuación profesional de Tom Holland en el cine fue en la película ‘Lo imposible’, donde le dio vida a Lucas, uno de los hijos de la familia protagonista, en cuya cinta demostró su gran talento y habilidad para adaptarse a cualquier situación en cámara.

En la película, el personaje de Tom Holland y su familia viajan de vacaciones a la playa, cuando desgraciadamente un tsunami impacta el hotel donde se hospedaban y lo destruye casi por completo, convirtiéndose así en una constante lucha para poder sobrevivir.

Las opiniones en cuanto al desempeño de Tom Holland fueron abrumadoramente positivas, lo que le dio la confianza para continuar con sus proyectos, hasta que tan solo cinco años después, consiguió el papel que lo colocaría como el actor juvenil del momento.

Spider-Man en la vida de Tom Holland

Tom Holland ha sido fan de Spider-Man toda su vida

Antes de convertirse en el nuevo Spider-Man, Tom Holland se había declarado fan del famoso superhéroe adolescente desde su infancia, ya que en más de una ocasión soñó con algún día poder interpretar al personaje, y lograrlo fue un sueño hecho realidad.

Por otro lado, su elección no fue de la noche a la mañana, pues tuvo un total de 30 disfraces de Spider-Man a lo largo de su infancia y adolescencia, teniendo un fanatismo tan grande que incluso su recámara tenía la temática del famoso héroe de Marvel.

Su devoción al personaje fue tanta que incluso se disfrazaba de él en las fiestas, hasta que en el 2015, su dedicación a Spider-Man alcanzó el punto máximo, pues no solo estaría más cerca del héroe, sino que él se encargaría de darle vida en su nueva etapa en el cine.

El papel más importante de Tom Holland: Spider-Man

En 2015, Tom Holland se convirtió en Spider-Man

En 2015, Tom Holland obtuvo el que hasta el momento es su papel más importante, pues fue elegido como el nuevo actor que le daría vida a Spider-Man, uno de los superhéroes más famosos de todos los tiempos en el mundo del cine moderno.

Spider-Man: Homecoming fue el debut del actor en el universo cinematográfico de Marvel, donde le dio vida a Peter Parker, y trajo consigo una gran renovación del personaje, que tuvo como mentor a nada más y nada menos que Iron Man/Tony Stark.

Tom Holland es el tercer Spider-Man de la era moderna, y el que más variedades tiene, ya que gracias a los avances de la tecnología, pudimos ver algunas versiones y artilugios del héroe que no habían podido agregarse antes, causando que sea todo un éxito.

Otros proyectos del actor en Marvel

Tom Holland le ha dado vida a Spider-Man cinco veces sin contar No Way Home

Antes del éxito de su participación en su película en solitario, Tom Holland se puso el traje de Spider-Man en ‘Captain America: Civil War' en 2016, donde se enfrentó a otros héroes en una lucha por opiniones diferentes, que desencadenó los hechos de otros filmes.

Tan solo un año después de su película, Tom Holland participó tanto en Avengers: Infinity War como en Avengers: Endgame, donde debido a la muerte de su personaje se creía que ese sería su fin interpretándolo, pero no podíamos estar más lejos de la realidad.

En 2019, el actor regresó una vez más para su secuela en Spider-Man: Far From Home, enfrentando a enemigos cada vez más poderosos, ahora con la ausencia de Iron Man, por lo que en la entrega de su nueva cinta tendrá que lidiar con todo por su cuenta.

Los mejores papeles de Tom Holland en el cine

El actor ha compartido pantalla con artistas de talla mundial

Marvel no es el único estudio con el que trabaja Tom Holland, pues ha tenido papeles en filmes como ‘En el corazón del mar’ (2015) Junto a Chris Hemsworth, Z: La ciudad perdida. junto a Charlie Hunnam y El diablo a todas horas (2020) junto a Robert Pattinson.

Asimismo, en 2021 Tom Holland tendrá una agenda muy apretada, pues ha trabajado en algunas películas como Uncharted (2022), donde es protagonista, Cherry, Caos: El inicio, y por supuesto la tercera entrega de su saga: Spider-Man: No way home.

Cabe mencionar que el actor no solo se luce frente a las cámaras, sino también detrás de ellas, pues también ha participado en muchos proyectos cinematográficos donde aunque no aparece físicamente, está presente prestando su voz a algunos personajes.

Tom Holland detrás de cámaras

El doblaje es otra de las pasiones de Tom Holland

Durante sus primeros años, exactamente en el 2012, Tom Holland hizo su debut en el cine de doblaje, dándole la voz a ‘Shawn/Sho’ en la película The Secret World of Arriety, consiguiendo pequeños papeles poco después pero muy pocos son reconocidos.

Otro de estos fue su papel como Walter en ‘Spies in disguise’, película animada que se estrenó en el año 2019 y cuyo desempeño le otorgó el papel de Ian Lightfoot en la película ‘Onward, donde participó junto a Chris Pratt como su co protagonista.

Uno de sus últimos trabajos fue con el papel de Jip el perro en el remake live action ‘Dolittle’, donde el único actor protagonista es Robert Downey Jr. con quien participó en Marvel, dándole la voz al perro que acompaña al Dr. Dolittle en su travesía.

Un héroe dentro y fuera de la pantalla

Ayudar a personas necesitadas es una de las labores más importantes del actor

Se esperaría que al ser tan joven, Tom Holland se dejaría llevar por la fama y por los lujos, pero esto es totalmente erróneo, pues ha sabido aprovechar su fama y su fortuna para ayudar a los demás, ya que ha participado en varias organizaciones filantrópicas.

Entre las actividades de Tom Holland fuera de la pantalla, se encuentran sus recaudaciones de fondos para ayudar a familias de bajos recursos que viven en el Reino Unido, a quienes en más de una ocasión ha ayudado personalmente demostrando así su compromiso.

Por otro lado, el actor se enfoca más en proveer apoyos para familias que tengan niños con condiciones de salud tales como la dislexia o el cáncer, asegurándose de que reciban la ayuda que necesitan para sus tratamientos, así como para tener una vida digna.

Escándalos de Tom Holland

Tom Holland ha causado controversia en más de una ocasión

A pesar de su corta carrera, Tom Holland también se ha visto envuelto en una serie de escándalos en Hollywood, aunque a diferencia de otros artistas, no se tratan de escándalos que manchen su reputación o que ocasionen daño a terceros, ya que son más graciosos.

Un problema de tener un actor tan joven en el estudio es que le cuesta mucho mantener la boca cerrada, y es exactamente lo que pasa con Tom Holland, ya que en más de una ocasión liberó spoilers de cintas de Marvel, al grado que se le prohibió leer los guiones.

Otro de los sucesos más graciosos y escandalosos fue cuando participó en una Lip Sync Battle, donde interpretó la canción ‘Umbrella’ de Rihanna, pero vestido como una mujer, y no desaprovechó ni un segundo para sacar a la fiera que llevaba dentro en su performance.

La familia de Tom Holland

Tom Holland tiene a sus dos padres, tres hermanos y una pitbull de mascota

Tom Holland es el más grande de cuatro hermanos, siendo los tres restantes, Patrick, y los gemelos Sam y Harry, todos hijos de sus padres, Dominic Holland y Nicola, quienes apoyaron al actor con sus sueños desde muy pequeño, por lo que él está muy agradecido.

Patrick Holland es el familiar del actor más conocido, pues en más de una ocasión ha aparecido en fotos junto al actor, mayormente en su cuenta de instagram, lo que le ha ayudado a darse a conocer, aunque los gemelos también disfrutan el tiempo con su hermano.

Asimismo, otro miembro importante de la familia de Tom Holland es Tessa, una perra de raza pitbull que se ha convertido en la mejor amiga del actor, ya que la lleva a todas partes, como se pudo ver en la premier de Dolittle, donde su mascota le acompañó.

Los momentos más duros para Tom Holland

El actor también ha sufrido en su pasado

Aunque actualmente es uno de los actores más populares en el cine, no siempre disfrutó de una gran aceptación por parte del público, ya que durante su infancia pasó por momentos muy duros, mismos que le causaron graves daños pero afortunadamente los superó.

Uno de estos fue el bullying, ya que al ser un apasionado de la actuación y el baile, en más de una ocasión sufrió abusos por parte de sus compañeros, quienes lo atacaban porque sus talentos no eran considerados como algo que deberían hacer los hombres.

Asimismo, uno de los momentos más duros de su carrera fue cuando tuvo que estar a la par de veteranos del cine como Chris Evans o el propio Robert Downey Jr. ya que incluso los directores temían por su seguridad, aunque por fortuna logró cumplir con las expectativas

El talento de la familia Holland

Los mellizos Holland actúan y dirigen videos

Tom no es el único miembro de su familia que ha sobresalido en el mundo artístico, pues aparentemente el talento está en sus venas, pues su padre Dominic tiene una gran experiencia que ayudó a su hijo a posicionarse como un actor de renombre mundial.

Durante una entrevista con el elenco de Spider-Man: Homecoming, Tom Holland declaró que es bueno tener un papá que lleva 30 años en la industria, ya que esto le ayudó a reconocer los pros y las contras de este ámbito y pudo consolidarse como buen actor.

Asimismo, los gemelos Harry y Sam también tienen un gran talento, pues en más de una ocasión han participado e incluso dirigido varios videos, no a la escala de su hermano (a quien incluyen constantemente), pero han demostrado que tienen potencial y futuro en el cine.

Tom Holland en Apple TV

Cherry es una de las películas más impactantes de Tom Holland

Cherry es la producción en la que Tom Holland hace su debut en Apple TV, la cual se estrenó el 26 de febrero en Estados Unidos y recientemente llegó a Latinoamérica, dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, con quien Tom ha trabajado en Marvel.

Este filme será uno de los que más le exigirá a Tom Holland, ya que le dará vida a un soldado estadounidense que sufre de estrés post traumático y recurrirá a robar bancos para poder tener dinero para comprar sus drogas, algo bastante alejado de su papel en Marvel.

La película está basada en un libro lanzado en el año 2018, escrita por Nico Walker y de la cual Apple TV adquirió los derechos para realizar la película, que ha causado una enorme impresión en los críticos por el increíble desempeño de Tom Holland.

La filmografía del famoso actor británico

Tom Holland tiene un gran repertorio de películas y series

Como te mencionamos al principio de esta increíble nota, el rol de Spider-Man no es el único papel que ha interpretado Tom Holland, pues a lo largo de casi 9 años de carrera ha participado en toda clase de proyectos, tanto en el cine como en la televisión, dentro y fuera de cámara.

Aunque ya te hemos mencionado algunas de sus participaciones más destacadas y exitosas en proyectos de Marvel e independientes, te hablaremos un poco de la trayectoria del talentoso Tom Holland, y cómo ha escalado peldaños en Hollywood con cada papel que interpreta.

Desde su primer papel en el año 2012, hasta sus próximos proyectos en este 2021, te contaremos un poco de cada uno de sus papeles, de los que seguramente ya habrás oído o incluso eres fan si saber que el actor tuvo presencia en dichos títulos del mundo del cine.

Los primeros proyectos del actor

Desde muy joven demostró su gran talento como actor

‘Lo imposible’ (2012) fue su primera participación seria en el cine, dándole vida a Lucas, un niño cuya familia tiene que sobrevivir a una experiencia normal, cuando sus vacaciones se tornan en una pesadilla después que su hotel es impactado por un devastador Tsunami que arrasó con todo.

En 2010, Tom Holland Incursionó en Arriety y el mundo de los diminutos, una increíble película al estilo anime, la cual obtuvo su versión en inglés, teniendo al actor como la voz de Sho, el protagonista de dicho filme que trata sobre seres pequeños ocultos de los humanos.

Mi vida ahora, fue la segunda película de Tom Holland, la cual se estrenó en 2013 y el actor le dio vida a Isaac, en una historia sobre una adolescente que lucha por sobrevivir en el campo de Europa cuando el continente se encuentra en medio de un gran y peligroso conflicto.

La evolución del actor en Hollywood

En pocos años Tom Holland adquirió grandes habilidades

Ya en el 2013, Tom Holland se perfilaba para ser un buen actor, y junto a Tom Hardy, protagonizó Locke, la historia de drama de un hombre que abandona su trabajo en una construcción para poder acudir al nacimiento de su hijo, producto de una aventura en Londres.

Antes de ser Spider-Man, Tom Holland tuvo un papel en la serie Wolf Hall, donde le dio vida a Gregory Cromwell, en la historia de Thomas, un humilde herrero que tras esforzarse logra ascender posiciones hasta pertenecer a la distinguida corte inglesa de Enrique VIII en el siglo XVI.

De nuevo en 2015, el actor regresó al pasado con ‘En el corazón del mar’, donde interpretó a Thomas Nickerson, un tripulante de un barco ballenero en el siglo XIX, luchando por sobrevivir por tres meses varados en el océano pacífico después del ataque de un cachalote.

La llegada de Tom Holland a Marvel

Marvel fue el impulso que le dio al actor fama mundial

El talento de Tom Holland es innegable, pero el que hasta ahora es el papel de su vida llegó en 2015, cuando fue elegido para ser el nuevo Spider-Man, haciendo su debut en 2016 con Captain America: Civil War, donde enloqueció a todos los fans del héroe con su actuación.

Poco después, exactamente en el año 2017, Tom Holland hizo su debut oficial como el nuevo Peter Parker / Spider-Man en ‘Homecoming’, la cual se posicionó como una de las películas más vistas de ese año, dándonos un reinicio más fresco del personaje tras la última película de Sony.

Como colaboración, Tom Holland repitió su papel en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, donde los fans observaron a un Spider-Man completamente diferente y con características nunca antes vistas en otras sagas del personaje de Marvel con otros estudios.

Mientras tanto, en el año 2016, también participó en ‘Z: La ciudad Perdida’ como Jack Fawcett, en ‘Edge Of Winter’ como Bradley, mientras que en 2017 le dio vida a Samuel Insull en ‘La guerra de las corrientes’, terminando el año como Brother Diarmuid en ‘El guardián de la reliquia’.

Los últimos proyectos de Tom Holland en el cine

2020 y 2021 han sido años bastante ocupados en la agenda del actor

En el año 2019, volvió a ponerse el traje con ‘Spider-Man: Far from home, enfrentándose a villanos como Mysterio y los elementales, siendo el primero en hacerlo en el cine, mientras que también retomó su carrera de doblaje participando en Spies in Disguise como Walter Beckett.

El 2020 fue uno de los años más ajetreados de Tom Holland, ya que nuevamente prestó su voz al personaje de Ian Lighfoot en Onward, junto a Chris Pratt, a Jip el perro en ‘Dolittle’ junto a Robert Downey Jr. y dio vida a Arvin Russel en la cinta ‘El diablo a todas horas’, con Robert Pattinson.

En 2021, veremos de nuevo al actor regresando por tercera vez en Spider-Man: No Way Home, así como en Cherry, ya disponible en Apple TV, la historia de un militar con estrés post traumático, y como Todd Hewitt en la cinta de drama Chaos Walking, que generó muy buenas críticas.

El futuro de Tom Holland en Hollywood

Y ya tiene grandes proyectos para el futuro

Por otra parte, el 2022 ya tiene contemplado a Tom Holland como una de sus estrellas, pues lo veremos en ‘Uncharted’, una historia que está basada en la saga de videojuegos del mismo nombre, donde el carismático actor le dará vida a Nathan Drake, uno de los protagonistas.

Por si no lo sabías, Uncharted, ya se ha estrenado en países como Francia, pero se especula que llegará a Latinoamérica en 2022, prometiendo ser una de las películas adaptadas a los videojuegos más ambiciosas y apegadas a su versión original de los últimos años.

En la cinta, Nathan Drake afirma ser descendiente del famoso pirata Francis Drake, por lo que vive sumido en una serie de aventuras llenas de adrenalina gracias a sus raíces, siendo una especie de Indiana Jones moderno, cuyos orígenes se contarán en esta nueva cinta.

Por otro lado, Tom Holland nuevamente volverá a codearse con artistas legendarios del cine, pues compartirá la pantalla con actores de la talla de Mark Wahlberg y el carismático actor español Antonio Banderas y el mundialmente famoso Bryan Cranston, conocido por su papel como ‘Hal’ en Malcolm y como Walter White/Heisenberg en Breaking Bad.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.