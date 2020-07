Tom Hiddleston y Zawe Ashton formalizan su noviazgo ¡Ya viven juntos!/Foto: The Mirror

Hace casi un año, en septiembre de 2019, un informe afirmó que la estrella de Marvel, Tom Hiddleston, estaba en una relación con su coprotagonista de West End y Broadway "Betrayal", la actriz Zawe Ashton.

"Tom realmente ha caído en Zawe en una gran forma. En realidad han estado juntos durante más de seis meses," una fuente dijo a The Sun. "Pero él es tan paranoico acerca de su vida privada desde su relación con Taylor [tuvo un noviazgo con Swfit en 2016] que ha hecho todo lo posible para mantener esto en secreto".

Tom y Taylor Swift tuvieron un corto romance en el 2016. Este fue uno de los noviazgos más público que tuvo la cantante, siendo captada junto al actor durante diversas ocasiones. Sin embargo, todo terminó después de que ella conoció a su actual novio, el también actor británico Joe Alwyn. Desde esa relación, Hiddleston dejó de hacer públicos sus noviazgos/Foto: El Siglo de Torreón

Tom Hiddleston y Zawe Ashton viven juntos

El mundo no ha escuchado un poco más sobre Tom o Zawe desde entonces, al menos hasta ahora. Un nuevo informe de The Sun afirma que los actores británicos no sólo siguen saliendo, sino que ya viven juntos temporalmente en Atlanta.

Según la historia del 13 de julio en el tabloide del Reino Unido, Hiddleston se mudó a Georgia con su perro a principios de año, ya que es donde se está filmando su serie de seis horas de Disney +, "Loki". Pero la producción se detuvo pronto en medio de la pandemia de coronavirus. Se espera que comience nuevamente el próximo mes.

The Sun informa que Zawe, quien se dirigía a Toronto para filmar la temporada 4 de "The Handmaid's Tale" antes de que comenzaran los bloqueos de COVID-19, ha sido visto con Tom en Georgia.

"Tom y Zawe se han mantenido callados sobre su relación, pero ella ha pasado las últimas semanas con él en los Estados Unidos", dijo una fuente a The Sun. "Se adaptan muy bien y disfrutan del lado más tranquilo de la vida lejos del brillo y el glamour del mundo del espectáculo".

La fuente continuó: "Sus vidas suelen estar muy ocupadas, por lo que pasar tiempo juntos sin trabajar ha sido algo que ambos aceptaron. Tom se instaló en Atlanta durante el encierro y espera pasar el resto del año allí".