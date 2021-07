¿Tom Hiddleston tiene esposa? Esto es lo que sabemos de su vida amorosa

Por el momento es mentira que Tom Hiddleston tiene esposa, pues aun no le hemos visto entregando anillo, y tampoco firmando un papel frente o frente al altar, sin embargo, sí mantiene una relación muy formal.

De acuerdo con varios medios internacionales el actor de Loki tiene una relación con Zawe Ashton, con quien ha salido durante años, después de que se conocieran en el set de la película Betrayal.

Sin embargo, no se han casado, o al menos a través de sus redes sociales oficiales el actor britanico aun no ha confirmado su matrimonio.

¿Quién es la novia actual de Tom Hiddleston?

Zawe Ashton y Tom Hiddleston llevan una relación de varios años

Zawe Ashton es la actual novia de Tom, Es una actriz y dramaturga inglesa, nació en la comunidad de Hackney en Londres, Reino Unido, y ha sido reconocida por interpretar a Imani y en Gone Too Far! y también a Bianca en St. Trinain’s 2: The Legend of Fritton's Gold.

Tom Hiddleston tiene esposa y otras polémicas del actor

A Tom se le rumoró que podría tener hijos

El actor conocido por interpretar al papel de Loki ha sido protagonista de varias polémicas y rumores, incluso hace poco se corrió el rumor de que podría tener un hijo, pero todo es una simple Fake News, pues Hiddlston tampoco ha confirmado que sea papá.

Además, una de las noticias relacionadas con este actor que más llamó la atención de los paparazzis fue su relación con la cantante Taylor Swift, con quien estuvo en un romántico verano del 2016, la cual nos dejó una apasionada canción llamada Get Away Car.

Sin embargo, parece que después de haber tenido el romance con Taytay, y de otros amoríos como el de Elizabeth Olsen, el actor ha sentado cabeza, aunque por lo pronto sigue siendo mentira que Tom Hiddleston tenga esposa, pero de confirmarse te lo informaremos en La Verdad Noticias.

