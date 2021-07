Tom Hiddleston llega a Billboard por la canción de Loki

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, actualmente se está llevando a cabo en la plataforma Dinsey Plus, el estreno de la serie Loki, la cual de hecho, llega a su final la próxima semana.

Sin embargo, a parte de ver a Hiddleston cada miércoles en su icónico personaje del Dios Loki, hemos podido deleitarnos con su voz.

Haber realizado canciones para la serie permitió que Hiddleston lograra algo inimaginable para alguien que no se dedica a la música, y es conquistar las listas de popularidad de Billboard.

Tom Hiddleston la rompe en Billboard

Tom llegó a la importante lista de descargas de Música y reproducciones gracias a Very Full.

La canción, que Hiddleston canta casi en su totalidad en noruego, debuta después de vender casi 500 descargas en la semana que finalizó el 8 de julio, según MRC Data.

"Very Full" se reproduce en el tercer episodio de Loki de Marvel y Disney + , en el que Hiddleston interpreta al personaje principal. En el contexto de la serie, Loki canta "Very Full" en asgardiano (el idioma nativo del planeta ficticio Asgard que él origina); sin embargo, el idioma que se usa para el asgardiano en el programa es el noruego.

Datos sobre la canción Very Full

La canción está disponible en plataformas

La canción fue escrita por Benedicte Mauseth, y el autor noruego Erlend Nodtvedt, por lo que tiene muchas influencias del noruego real.

Esta no era la primera vez que una canción de Marvel Studios logra entrar a la lista, pues hace unos meses Kathryn Hann y su éxito Agatha All Along también estuvieron en las listas de ventas de canciones digitales.

¿Crees que Tom Hiddleston merecía llegar a Billboard?, ¿¿Te gustó la canción Very Full?, dinos tu opinión en los comentarios

