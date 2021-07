La serie Loki emitió su sexto y último episodio en la plataforma de Disney+ el pasado 14 de julio y con ello llegaron un sinfín de dudas por parte de los fanáticos, quienes temen que esta sea la última vez que el actor británico Tom Hiddleston interprete a Loki en los futuros proyectos de Marvel Studios.

Sin embargo, él ha dicho en un reciente evento organizado por la red social Tumblr que no tiene problema con seguir interpretando al también llamado ‘El Dios de las Mentiras’: “Si me pidieran que interpretase a Loki por el resto de mi vida, ¿lo haría? Sí, absolutamente. Tengo tanta suerte de poder interpretar a Loki durante tanto tiempo”.

Tom Hiddleston dice estar fascinado con la evolución de su personaje.

Asimismo, el actor Tom Hiddleston dijo sentirse fascinado con el personaje: “Siento que es un personaje tan interesante que ha existido en la conciencia humana durante tanto tiempo. Y tiene tantos aspectos diferentes, tantas características complejas diferentes, que siento que cada vez que lo interpreto descubro algo nuevo o logramos evolucionarlo”.

Tom Hiddleston agradece el apoyo de los fans

Tras el final de la serie Loki en Disney+, el actor británico compartió un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales: “Hola a todos. Soy Tom. Solo quería decir algunas cosas antes del final… Era muy consciente de que realmente la única razón por la que se me ha permitido seguir interpretándolo es por el cariño que le tienen”.

Asimismo, no dudó en agradecer todo el apoyo que ha recibido su personaje de Marvel Studios: “Ha sido un privilegio interpretarlo durante tanto tiempo… Solo quería darle las gracias. Gracias por verlo. Gracias por participar. Gracias por seguir el nuevo viaje de Loki”.

¿Cuándo va a salir la 2 temporada de Loki?

Disney+ ha confirmado que la serie de Loki ha sido renovada para una segunda temporada.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la segunda temporada de Loki todavía no tiene una fecha de estreno. Asimismo, se sabe que Tom Hiddleston podría tener una aparición especial en la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, además de dar voz a su personaje en la serie animada 'What If?'.

Fotografías: Redes Sociales