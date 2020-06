Tom Hiddleston enamora en Twitter por su look como Loki

Loki, el hermano de Thor, es uno de los personajes más querido en todo el Universo cinematográfico Marvel, y es que este papel es interpretado por el actor Tom Hiddleston, que por su carisma y su belleza se supo ganar el corazón de los fans.

La cuarentena ha hecho de las suyas, y muchas peluquerías se encuentran cerradas, por lo que tal parece que eso le ha afectado al actor, quien se mostró con el cabello largo, justo como lo tiene su personaje en Los Vengadores, y eso fue motivo suficiente para que se convirtiera en Tendencia.

El famoso está acostumbrado a portar un look con cabello corto y rubio, por lo que verlo con el cabello largo y de color negro ha desatado los rumores de que podría estar retomando las grabaciones de la serie de Loki para Disney Plus, sin embargo, esto no lo ha confirmado.

Mira el nuevo Look de Tom Hiddleston

loki fingiendo ser tom hiddleston increíble pic.twitter.com/hISo1hwKNz — eliana ☾ (@spockiholmes) June 4, 2020

Lo que sí es una realidad, es que el actor de origen británico había estado pasando la cuarentena en el Reino Unido, pero con su reciente video en vivo, confesó que se encuentra en Estados Unidos, lo que hace más sólido el rumor de que ha retomado las grabaciones.

La serie de Loki es un hecho, está más que confirmada, por lo que podremos ver nuevamente a Tom Hiddleston hacer el mítico y tan querido personaje, aunque hasta ahora no hay una fecha exacta para que esta se estrene.

Varios Medios especializados en el Mundo Cinematográfico Marvel aseguran que el estreno de esta serie se dará en 2021, sin embargo, la grabaciones se han visto aplazadas por la pandemia a causa del Coronavirus Covid-19, lo que haría que quizá tengamos que esperar un poco más para poder ver nuevamente al hermano de Thor en acción.