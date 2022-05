Tom Hiddleston ¿Qué piensa sobre declarar bisexual a Loki?

Tom Hiddleston es un famoso actor de cine que en una entrevista con The Guardian, ha hablado sobre el viaje de Loki desde las películas hasta su propia serie de televisión, en especial de la sexualidad del personaje.

En esta ocasión Tom Hiddleston ha hablado sobre la revelación de que su personaje de Marvel Loki es bisexual, diciendo que espera que sea algo significativo para el futuro de la cinta.

Resulta que en el episodio tres de la serie de Disney Plus, Loki, se puede ver al personaje principal de Tom Hiddleston teniendo una conversación con Lady Loki AKA Sylvie sobre su historia de citas.

Tom Hiddleston habla se Loki

Sylvie dice: "¿Debe haber sido una aspirante a princesa o tal vez, otro príncipe?" a lo que Loki responde: "un poco de ambos, sospecho que es lo mismo que tú", lo que implica que ha tenido parejas masculinas y femeninas en el pasado.

Es por eso que en una entrevista con The Guardian, Tom Hiddleston ha hablado sobre el viaje de Loki desde las películas hasta su propia serie de televisión.

"Me sentí muy honrado de que me lo preguntaran. Todos queríamos conservar la integridad del personaje, quería asegurarme de no perder las partes que la gente amaba, mientras hacíamos algo nuevo".

"También espero que lo que Loki haya declarado bisexual haya sido significativo para las personas que lo vieron", agregó. "Fue un pequeño paso, y aún queda mucho por hacer. Pero definitivamente era importante para todos nosotros”.

¿Quién es loki?

Loki es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Creado por el escritor Stan Lee, el guionista Larry Lieber y el dibujante Jack Kirby, una versión del personaje apareció por primera vez en Venus #6 (agosto de 1949).

La encarnación moderna de Loki apareció por primera vez en Journey into Mystery #85 (octubre de 1962). Él es el hermano adoptado y, a menudo, el enemigo del superhéroe Thor.

A veces, se describe como un antihéroe Loki ha aparecido en varias series en curso, series limitadas y series de realidad alternativa, incluyendo su propia serie de 4 números Loki (2004).

Cabe destacar que fue el personaje principal de Journey into Mystery desde los números 622 a 645, y apareció en los nuevos números de Jóvenes Vengadores en 2013. Comenzó a aparecer en su serie en solitario Loki: Agent of Asgard en 2014 y nuevamente en 2016 con Vote Loki.

El personaje también apareció en mercadería asociada de Marvel, incluyendo series de televisión animadas, ropa, juguetes, videojuegos y películas.

