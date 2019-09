Tom Hanks se limpia el rostro tras saludar a JLo ¿Le da asco? (VIDEO)

Jennifer Lopez es una de las artistas más exitosas del mundo y también una de las más sensuales, pues ‘La diva del Bronx’ tiene un envidiable físico que es la fantasía de millones y la envidia de mujeres con la mitad de su edad, pues ella tiene 50 años.

Una muestra de su increíble sensualidad fue durante su ultima producción cinematográfica, pues la sensual intérprete de ‘On the floor’ será la protagonista de ‘Hustlers’ donde le da vida a una sexy bailarina.

Aunque Jennifer Lopez es el sueño de muchos fans e incluso famosos, ni toda su belleza la hace capaz de agradarle a todos, pues sufrió una bochornosa situación ante un actor que aparentemente no tiene ni un poco de agrado por ella.

¿Quién es el actor?

Tom Hanks se limpia el rostro tras saludar a JLo ¿Le da asco? (VIDEO)

Se trata nada mas y nada menos que de Tom Hanks, conocido mundialmente por sus papeles como ‘Forrest Gump’ o por darle vida a Woody en la exitosa saga de Pixar ‘Toy story’ y fue quien demostró su desagrado por JLo de una manera humillante.

Resulta que aunque el famoso actor es conocido por su enorme sencillez y amabilidad incluso el tiene sus límites, ya que no pudo evitar expresar su rechazo hacía JLo cuando tuvo que saludarla en un evento.

¿Le da asco Jennifer Lopez?

Tom Hanks se limpia el rostro tras saludar a JLo ¿Le da asco? (VIDEO)

El vergonzoso hecho tuvo lugar cuando Tom Hanks coincidió en un evento donde Jennifer Lopez estaba en compañía de sus amigas y por supuesto debido a la popularidad del actor todas quisieron saludarlo.

Tom Hanks se portó bastante amable y se acerco a saludarlas a todas, pero cuando Jennifer Lopez le dio un beso, el actor se limpió la mejilla casi de inmediato, lo que fue captado por las cámaras y generó un gran escándalo.

Te puede interesar: Jennifer Lopez impacta con su outfit para la premiere de Hustlers

Por el momento no se sabe por que el actor hizo lo que hizo, pudo haberse tratado del maquillaje de JLo, o puede que simplemente a Tom Hanks no le agrade en lo absoluto la cantante y no pudo soportar tenerla tan cerca.

Mira aquí el polémico momento:

Dale clic en la estrella de google news y síguenos