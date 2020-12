Tom Hanks comparte su nuevo look y revela que no le gustó ¡OMG!/Foto: The National

Tom Hanks tiene un nuevo look. El ganador del Oscar debutó con su último corte durante una entrevista en The Graham Norton Show el 29 de diciembre y reveló que no es un gran admirador de su cabeza sin pelo.

"¿Puedes ver eso? ¡Mira esa cosa!" dijo el actor mientras mostraba su cabeza calva a la cámara. Tom se encuentra actualmente en Australia filmando la película biográfica dirigida por Baz Luhrmann sobre Elvis Presley, en la que interpreta al gerente del Rey del Rock, el coronel Tom Parker.

El hombre de 64 años describió su nuevo corte de pelo como "horrible", bromeando con el presentador de televisión británico Graham Norton: "Simplemente asusté a los niños, quiero disculparme".

Tom Hanks ahora es calvo, y su nuevo look sorprendió a todo el público/Foto: Hollywood Life

Regresó a Down Under en septiembre, después de contraer COVID-19 en marzo, lo que obligó a cerrar la producción. Actúa junto al actor de Once Upon a Time in Hollywood Austin Butler, quien interpreta a Elvis en la película.

Tom Hanks vuelve a la actuación después de padecer COVID-19

Recientemente se abrió sobre su seria batalla con COVID-19. La estrella de Da Vinci Code y su esposa, Rita Wilson, fueron puestos en cuarentena en Australia durante dos semanas, antes de recuperarse por completo y regresar a Los Ángeles.

“Mi esposa perdió el sentido del gusto y el olfato, tenía náuseas severas, tenía una fiebre mucho más alta que yo”, dijo Tom a The Guardian.

“Solo tenía dolores corporales paralizantes. Estaba muy fatigado todo el tiempo y no pude concentrarme en nada durante más de 12 minutos”. También alentó a todos a usar máscaras faciales protectoras en un esfuerzo por frenar la propagación del virus.

Tom y su esposa Rita fueron de los primeros artistas en revelar que se contagiaron de Coronavirus, desde eso, la pareja ha estado fomentando el uso del cubrebocas y han apoyado la creación de la vacuna/Foto: Variety

Tom Hanks y Rita fueron los primeros A-listers en revelar que habían contraído COVID-19. A principios de marzo, el actor de Forest Gump tuiteó:

“Hola amigos. Buenas noticias: una semana después de la prueba positiva, en autoaislamiento, los síntomas son muy parecidos. No hay fiebre, pero doblar la ropa y lavar los platos conduce a una siesta en el sofá. Malas noticias: mi esposa ha ganado 6 manos seguidas de Gin Rummy y lidera por 201 puntos".

