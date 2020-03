Tom Hanks: Filtran IMAGEN de él y su esposa en cuarentena por Coronavirus

El actor Tom Hanks, hay que recordar que fue una de las celebridades que se contagió del misterioso virus que se ha vuelto pandemia en el mundo, pues hace unos días reveló que ha dado positivo a las pruebas de Coronavirus al igual que su esposa.

Fue después de haber presentado síntomas de un resfriado y dolores en el cuerpo, que el ganador del Oscar emitió un comunicado en su cuenta de Twitter, donde explicó todo lo que ocurre con su salud, confirmando que él y su esposa Rita Wilson eran víctimas del Covid-19, llamado Nuevo Coronavirus.

Cuando dio el anuncio Tom Hanks mostró a través de Twitter una fotografía donde aparece una bolsa y un guante de hospital, y dijo que por ahora tendrán que seguir los protocolos oficiales, por lo que se encontrarán aislados y en observación hasta que los servicios de salud lo indiquen.

Tras unos días de esas noticias y de que los fans del actor Tom Hanks no supieran que estaba pasando con él, por fin, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson dio a sus fans una actualización sobre su salud después de dar positivo por el Coronavirus.

La sorpresiva imagen de Tom Hanks en cuarentena.

Es por eso que recientemente el de actor Tom Hanks compartió una foto en su cuenta de facebook de él y su esposa, mientras están en cuarentena, añadiendo un mensaje para sus fans:

“Hola gente. Rita y yo queremos agradecer a todos los de Down Under que nos cuidan tan bien. Tenemos Covid-19 y estamos aislados, por lo que no se lo contagiamos a nadie más”.

Pero eso no fue todo, pues al mansaje se extendía así: “Recuerde, a pesar de todos los eventos actuales, no hay llanto en el béisbol”, agregó, haciendo referencia a una línea de su icónica película “A League of They Own”.

Cabe destacar que declaración la hizo solo un día después de que Tom Hanks revelara que él y su esposa fueron diagnosticados con el COVID-19 mientras visitaban Australia, donde probablemente fueron contagiados.