Tom Cruise se une a protesta contra los Golden Globes devolviendo su premio

Tom Cruise devolvió sus premios Golden Globe de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood para protestar por la falta de diversidad dentro de la organización en sus miembros, prácticas y nominaciones.

La acción de Cruise llega el mismo día en que NBC anunció que no realizará la entrega de los Globos de Oro en 2022 debido a sus prácticas poco éticas, según informó THR.

Anteriormente, el controversial Cruise ganó tres Globos de Oro: dos veces al Mejor Actor por Born on the 4 of July de 1990 y Jerry Maguire de 1997 y Mejor Actor de Reparto por Magnolia de 2000.

La HFPA, fundada en 1943, comenzó a otorgar Globos de Oro en 1944, honrando la excelencia en televisión y cine. Sin embargo, ha sido objeto de crecientes críticas sobre su composición.

Como te reportamos en La Verdad Noticias, en febrero pasado, la propia HFPA admitió que no tiene periodistas negros entre sus 100 miembros, lo que desató las críticas del público y miembros de la industria de entretenimiento.

Además, sus nominaciones y ganadores para 2020-2021 no reconocieron a las películas y cineastas negros, como Da 5 Bloods, que no recibió nominaciones, incluso con la dirección de Spike Lee y las aclamadas actuaciones de Delroy Lindo y Chadwick Boseman.

Asimismo, Judas and the Black Messiah, Black Bottom de Ma Rainey, Malcolm & Marie, One Night in Miami y The United States vs. Billie Holiday no fueron nominados a Mejor Película - Drama. Además, todas las nominadas a Mejor Actriz - Musical / Comedia y Mejor Actriz de Reparto fueron mujeres blancas.

La HFPA ha prometido varias reformas, incluidos cambios en sus prácticas éticas en respuesta a estrellas como Mark Ruffalo y las críticas abiertas de Scarlett Johannson contra la organización.

En mayo, Netflix y Amazon Studios se comprometieron a detener cualquier actividad con la HFPA hasta que la organización se reformara en general. Ahora, Tom Cruise se une a la protesta al devolver sus premios.

