Tom Cruise se separa de su novia tras el estreno de Top Gun: Maverick

Tom Cruise, estrella de Top Gun: Maverick y su coprotagonista de Mission: Impossible 7, se separaron después de reconciliarse recientemente después de su primera separación en septiembre de 2021, según el portal The Sun.

Ahora una fuente le dijo a la publicación: "Desafortunadamente, no les ha funcionado". Ahora han decidido que son mejores como amigos, además la fuente también reveló que el hecho en torno a la pareja después de hacerlo público era demasiado para manejar.

Hay que destacar que se sabía que el apuesto Tom Cruise y su novia se llevan muy bien y tienen una química fantástica, por lo que decidieron darle otra oportunidad a la relación a principios de este año.

La fuente ha dicho: "Lo que estaba funcionando a puerta cerrada no funcionó tan bien cuando se hizo público, y la fanfarria alrededor de ellos como pareja explotó nuevamente".

Además, insistió en que el romance de la pareja era genuino, afirmando que, a pesar de algunos rumores de lo contrario, nunca fue solo para las cámaras, ya que Atwell apoyó recientemente a Cruise en el estreno de Top Gun: Maverick en Londres, el 19 de mayo, donde deslumbraba con un top corto negro y una falda de terciopelo a juego con una abertura alta.

Si recordamos la pareja comenzó a salir en 2020 después de conocerse en el set de Misión: Imposible 7, y se informó por primera vez que eran pareja en diciembre.

Tom, quien interpreta a Ethan Hunt en la famosa franquicia, y Hayley, quien interpreta a un personaje conocido como Grace, pasaron gran parte del último año filmando la película en el Reino Unido, así como en Roma, Venecia y Noruega.

Aunque los dos nunca habían confirmado expresamente su romance, se dijo que se habían vuelto bastante inseparables después de que se cayeron bien desde el primer día en la película.

Sin embargo, en septiembre, se dijo que la relación había seguido su curso" para la pareja, pero una fuente le dijo a The Sun sobre la ruptura: "Ha sido un período muy intenso de filmación juntos. Realmente se llevaban bien, pero a medida que la última película termina, han decidido volver a ser amigos”.

Cabe destacar que el reconocido Tom Cruise no ha tenido un romance de alto perfil desde su divorcio de su ex esposa Katie Holmes, de 43 años, en 2012, mientras que se dice que Hayley se separó de su ex médico inglés en algún momento de 2020.

