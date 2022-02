¿Tom Cruise podría ser el nuevo Iron Man? Tráiler de Doctor Strange 2 dio pistas

El pasado domingo 13 de febrero Marvel lanzó el esperado tráiler de Doctor Strange 2, pero lo que ha llamado la atención han sido algunos misteriosos personajes, pero algunos fans aseguran que Tom Cruise podría interpretar a Iron Man y en La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber.

Desde la publicación del adelanto de la esperada cinta, diversos internautas comentaron que el famoso actor podría interpretar a un nuevo Tony Stark, ya que el personaje aparece con una armadura muy parecida a la de Superior Iron Man, y que su cabello y cuerpo se parece al actor.

Anteriormente te compartimos los datos curiosos del tráiler de Doctor Strange 2, lo que dejó sorprendidos a los fans, quienes han formulado algunas teorías de lo que podría ocurrir en la película de Marvel, aseguran que aparece la versión Superior de Iron Man con tres gemas del infinito en su pecho.

¿Tom Cruise es el nuevo Iron Man?

Aseguran que Tom Cruise podría ser el personaje de Marvel

Cabe mencionar que desde hace años, diversos medios mencionaron que el actor fue parte de los actores preseleccionados para convertirse en Tony Stark, pero el famoso desmintió aquella versión en una entrevista para Comic Book, pero los usuarios aseguran que él podría ser el favorito para interpretar al personaje.

Por el momento Cruise ni Marvel han aclarado aquel rumor que ha dejado intrigados a los usuarios, por lo que los seguidores tendrán que esperar los nuevos tráilers para confirmar o descartar la posible participación del actor de Hollywood en la cinta de Marvel.

Algo que despertó curiosidad de los fans es que el tráiler insinuó el regreso de Stark, quien dio su vida para derrotar a Thanos y poder salvar el Universo, pero desde su partida, los fans esperan la oportunidad de ver de nuevo al superhéroe.

Y es que, en el avance del tráiler “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el Hechicero Supremo es llevado por un batallón de Centinelas de Ultrón, por lo que aseguran que podrían ver una variante de Tony Stark, el Superior Iron Man.

El personaje fue creado por Tom Taylor y Yildiray Cinar, su primera aparición fue en “Superior Iron Man 1 en el 2014, en el cómic la moral del personaje fue modificada para que se un villano. Mientras que los Centinelas de Ultrón se parecen a los androides que controlaba Superior Iron Man.

¿Cómo se llama Tom Cruise en la vida real?

El famoso actor de Hollywood

El también productor estadounidense se llama Thomas Cruise Mapother IV, quien desde sus años de juventud logró una destacada carrera en el cine, ganó su primer Globo de Oro en el “Nacido el cuatro de julio”, de igual forma consiguió su primera nominación al Oscar.

Por otra parte, el actor Tom Cruise volverá a interpretar a Ethan Hunt en la séptima y octava película de la franquicia “Misión: Imposible”, cintas que llegarán al cine hasta el 2023 y 2024, aunque tras el lanzamiento de Doctor Strange 2, fans aseguran que él podría ser el nuevo Iron Man, pero el famoso no ha confirmado algo al respecto.

