Tom Cruise no fue contemplado para ser Iron Man en 'Doctor Strange 2'

Tom Cruise no fue contemplado para 'Doctor Strange 2'

Si aún no has visto la cinta, deberás tener en cuenta que esta nota contiene spoilers que pueden arruinar tu experiencia en el cine. Luego del estreno de Doctor Strange 2 han tenido los nuevos detalles sobre el detrás de cámaras Y de lo que pudo haber sido parte de la trama de la película del hechicero supremo de Marvel.

Aunque la producción hubo cambios interesantes y destacables por los cuales se han vuelto tendencia las redes, hubo otros tantos que circularon antes de las invasiones que a más de uno le hicieron volar la cabeza.

En su momento se mencionó a Tom Cruise como una versión alterna de otro universo de Tony stark, quién fue interpretado por más de 10 años por el actor Robert Downey Jr. Sobre esta versión el propio Kevin Feige, presidente de Marvel estudios, hablo más a detalle.

Tom Cruise no fue contemplado para 'Doctor Strange 2'

Tom Cruise no fue contemplado para 'Doctor Strange 2'

Este día fue revelado por el guionista de Doctor Strange In The Multiverse of Madness, qué el actor Tom Cruise no fue contemplado para aparecer en la cinta en la versión alterna de Tony Stark o bien de superior Iron Man.

Michael Waldron indicó que consulto a Kevin Feige sobre la posibilidad de tener a Cruise dentro de la cinta a lo cual fue respondido "Simplemente no fue una opción debido a su limitada disponibilidad".

Esto coincide con la apretada agenda de Tom Cruise, quien en su momento se encontraba en las filmaciones de Top Gun Maverick y en una nueva entrega de Misión Imposible, por lo cual su aparición en el universo cinematográfico de Marvel no se pudo concretar.

Cameos en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Cameos en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

A pesar de no tener a Tom Cruise dentro del UCM, la cinta de por sí está repleto de diversos cameos interesantes a tomar en cuenta, tales como las del mejor amigo de Sam Raimi, director de la cinta, quién incluso aparece al final en la escena post créditos.

Otro cameo interesante que debe ser tomado en cuenta, es la aparición de Clea ahora será interpretada por la actriz sudafricana Charlize Theron, qué dicho sea de paso marcaría su ingreso al Universo cinematográfico de Marvel.

Doctor strange 2 continuará en cartelera y se pretende logre romper récord en taquilla y colocarse al menos como la segunda cinta con más ingresos mundiales en la era del covid-19.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!