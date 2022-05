Tom Cruise hizo lo necesario para que apareciera Val Kilmer en Top Gun: Maverick

Los actores se reencontraron en la cinta/Foto: Smooth Radio

La película Top Gun: Maverick reunirá nuevamente en la pantalla grande a Tom Cruise y Val Kilmer, justo como la primera parte de la cinta que se estrenó en 1986. Pero el actor que protagoniza la secuela, hizo todo lo necesario para que Kilmer aceptara regresar a interpretar al recordado villano de la historia.

Cruise, de 59 años, protagonizó la exitosa película de los ochenta en el papel de “Maverick", cuyo némesis fue "Iceman", personaje al que dió vida Kilmer de 62 años. Ahora, en la nueva cinta "Top Gun: Maverick", los actores vuelven a sus roles icónicos.

Top Gun: Maverick sí o sí debía tener a Tom Cruise y Val Kilmer

Cruise confesó en una entrevista con Entertainment Tonight que hizo todo lo necesario para que Kilmer retornara a la historia: "Realmente me esforcé mucho para que hiciera la película", dijo la estrella de cine de acción.

"El tipo de talento que tiene, y ves esa escena, es muy especial, es muy especial", continuó, hablando de una escena poderosa en la película.

Mientras que el productor de Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer, le dijo a la revista People el año pasado que Cruise "realmente quería" a Kilmer en la nueva película. "Él dijo, 'Tenemos que tener a Val, tenemos que tenerlo de vuelta. Tenemos que tenerlo en la película'", dijo Bruckheimer.

"Y él era la fuerza impulsora. Todos lo queríamos, pero Tom estaba muy convencido de que si iba a hacer otra Top Gun, Val tenía que estar en ella", explicó el productor. "Es un actor tan bueno y una persona tan buena. Nos lo pasamos muy bien en la primera y queríamos reunir de nuevo a algunos miembros de la pandilla", aseguró sobre Kilmer el productor.

Bruckheimer también señaló que la reunión de Top Gun fue "muy emotiva" para Kilmer y Cruise. "Fue una experiencia muy emotiva para todos nosotros", dijo. "Tomó mucho tiempo llegar allí, pero lo hicimos", agregó.

Val Kilmer pensó que no lo querían en Top Gun: Maverick

Cruise fue quien pidió que Kilmer estuviera en la secuela/Foto: Espinof

Val Kilmer incluso llegó a pensar que él no había sido contemplado para la secuela de Top Gun, ya que cuando se enteró que Cruise estaba trabajando en el filme desde 2018, el actor señaló en su libro de memorias titulado “I'm Your Huckleberry” (de 2020) que los productores nunca lo llamaron para participar.

"Lo llamaba Top Gun: Maverick. Bueno, Tom era Maverick, pero el némesis de Maverick era Iceman. Los dos iban juntos como la sal y la pimienta", escribió Kilmer en su libro.

"No importaba que los productores no se pusieran en contacto conmigo. Como cantaban los Temptations en el apogeo del soul de Motown, 'no soy demasiado orgulloso para rogar'", declaró. Y al final, fue Cruise quien le pidió que sí apareciera en la cinta.

Sin embargo, Top Gun: Maverick, que originalmente se iba a estrenar en 2021, sí decidió añadir a su elenco a Kilmer. La cinta llegará a los cines de México el miércoles 25 de mayo.

