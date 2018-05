Tom Cruise comparte con sus fans el primer día de rodaje de "Top Gun: Maverick"

Por fin arranco en Estados Unidos el rodaje de la secuela, de una de las películas más recordadas de los años 80, Top Gun: Maverick, con Tom Cruise nuevamente como protagonista.

Tom Cruse impactó a todos sus fans con un mensaje en sus redes sociales, en el que muestra a Pete "Maverick" Mitchell, mirando un avión de combate por el asfalto.

Además, agregó el texto Feel the need, una referencia a la recordada cita de la película original: "Siento la necesidad, la necesidad de velocidad", acompañado por el hashtag #Day1 (día 1).

Aunque la trama se mantiene en secreto, se sabe que el personaje de Cruise ahora será instructor de vuelo y que la película explorará un mundo de tecnología de drones y luchadores de quinta generación. Joseph Kosinski, el director de la secuela, le dijo a ComingSoon.net en octubre que el enfoque será "apropiado para los tiempos en que vivimos".

"La marina es muy diferente ahora que en 1986", agregó Kosinski, quien trabajó anteriormente con Cruise en la película de ciencia ficción 2013 Oblivion.

"Ahora es un mundo diferente, por lo que no se puede rehacer la primera película. Tiene que adaptarse, [pero] ciertamente quiero volver a crear la experiencia de esa película, que te da un asiento frontal en el mundo de la aviación naval y lo que es estar en un avión de combate", detalló.

Los responsables del guión son Eric Warren Singer, que escribió Only the Brave, y Peter Craig (The Hunger Games: Mockingjay) y Justin Marks (The Jungle Book). El film está producido por Jerry Bruckheimer y el propio Cruise. No se confirmó a ningún otro actor en el elenco.

La película original fue co-protagonizada por Kelly McGillis, Val Kilmer, Tom Skerritt, Anthony Edwards (cuyo personaje no sobrevivió) y Meg Ryan. Recaudó la impresionante cifra de 179.8 millones en Estados Unidos y casi 357 millones en todo el mundo en su lanzamiento en el verano de 1986. Fue dirigida por Tony Scott, quien había estado trabajando en la secuela de Cruise antes de su muerte -se suicidió- en 2012.