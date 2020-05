Tom Cruise: Estos son TODOS los famosos que no soportan al actor

Tom Cruise: Estas son TODAS las celebridades que no soportan al actor

Tom Cruise, al igual que muchas estrellas de Hollywood ha estado en medio de varias controversias. Desde romances, rupturas o rumores inventados, hasta toda la acción detrás de escena en las películas.

Y un actor que ha visto mucho más que su parte justa de drama y controversia mientras trabajaba en la alfombra roja es Tom Cruise, quien puede ser aclamado por su buen aspecto y sus excelentes habilidades de actuación, pero eso no significa que la gente lo ame, especialmente a sus compañeros de reparto y ex parejas románticas.

Sí, hay muchas celebridades que, según los informes, no pueden soportar a Tom Cruise, y la lista se extiende mucho más allá de sus amantes despreciados e iincluso sus colegas cienciólogos.

Si bien Scientology ciertamente no ha ayudado a la popularidad de Cruise, no es la única razón por la que estas celebridades no pueden soportarlo.

Katie Holmes

Si hay una persona que las personas tienden a asociar con Tom Cruise, es Katie Holmes. El dúo llegó a los titulares después de dar la bienvenida en silencio a su hija, Suri, en el mundo en 2005. Según Scientology Parent, un nacimiento silencioso se basa en la investigación del fundador, L. Ronald Hubbard, para realizar "el parto y el parto en un ambiente tranquilo y amoroso". " Interesante, ¿eh? TomKat se casó en un castillo en Roma un año después en 2006, solo para divorciarse en 2012.

Mientras la pareja estaba junta, había muchos rumores de que su relación era falsa y todo para ser exhibido (ejem, la salvaje entrevista de Tom Cruise con Oprah Winfrey, ¿alguien?), E incluso que la Iglesia de Scientology había realizado audiciones para la nueva esposa de Cruise, con Holmes aterrizando el papel. Pase lo que pase, las cosas no terminaron de manera amigable y, según los informes, Holmes quería salir.

Como Ron Miscavige, padre de David Miscavige (el líder de la Iglesia de la Cienciología), dijo a Daily Mail, "El gran problema realmente era plantear a Suri como cienciólogo. Si eso sucediera, algún día era posible que ella se desconectara de Katie ". Entonces, la pareja se divorció. E incluso años después, parece que Cruise y Holmes no son exactamente amigables entre sí, y Cruise, según los informes, ni siquiera ha visto a Suri en años. Claramente, las cosas no terminaron bien para TomKat, y ahora, parece que Holmes no puede soportar estar cerca de su ex.

Leah Remini

Leah Remini y Tom Cruise solían tener mucho en común. Remini se unió a la Iglesia de Scientology en la década de 1980, y se fue en 2013. Según Rolling Stone, la actriz del Rey de Queens dejó la iglesia "después de una serie de encuentros con Miscavige y su amigo cercano Tom Cruise".

Además, según el ex cienciólogo Mike Rinder, Remini supuestamente fue regañado por preguntar sobre Shelly Miscavige (que no ha sido vista en público durante años) en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes. Extraño, ¿eh?

De hecho, en sus memorias, Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology, Remini tenía mucho que decir sobre Cruise y Scientology en general, y definitivamente parece que no estaba impresionada con el comportamiento de Cruise en varias ocasiones. Según su libro (a través de Vulture), Remini explicó una instancia en la que Cruise explotó sobre las cookies. "Una vez, quería hacer galletas, y había un paquete de masa para galletas preempaquetada en el mostrador. Preguntó: 'Chicos, ¿dónde están las galletas?'", Escribió. Remini continuó, explicando que "Tom parecía un niño al que nunca le habían dicho que no", y que le gritó a su asistente.

Obviamente, Remini no es un gran fanático de Cruise, y como informó Us Weekly, parece que los sentimientos son mutuos, y Cruise, según los informes, se indignó por sus memorias.

Nicole Kidman

Lo creas o no, pero Katie Holmes no fue el primer matrimonio de Tom Cruise que terminó en divorcio. Antes de casarse con Holmes, Cruise estuvo casado con Nicole Kidman durante 11 años. Si bien es mucho tiempo para casarse, Kidman ha dicho que podría no haber sido la mejor decisión para ella en ese momento. "Era muy joven cuando me casé. Ahora miro hacia atrás y pienso, '¿Qué?'", Explicó Kidman en una entrevista con la revista Red.

Además, Kidman reveló que se sintió muy sola durante su matrimonio. "[El divorcio] culminó en ganar un Oscar y eso causó una epifanía que fue, 'Esta no es la respuesta'", dijo al medio. "Estaba sosteniendo una estatua de oro y era el más solitario que había estado". Sin embargo, aunque no odia totalmente a Cruise, Kidman tampoco vio venir el divorcio y, en una entrevista con la revista DuJour, dijo: "Me tomó mucho tiempo sanar. Fue un shock para mi sistema". ".

Nicole Kidman no ha dicho mucho sobre su relación con Cruise, pero no sería sorprendente saber que ella no podría soportarlo, ya que realmente le rompió el corazón.

Brooke Shields

Por extraño que parezca, Tom Cruise tiene cierta historia con una celebridad que no era una ex esposa. Brooke Shields y Cruise han intercambiado algunas palabras no tan amables en el pasado, y no sería una sorpresa saber que Shields ya no puede soportar a Cruise.

En 2005, Cruise le dijo a Access Hollywood que pensaba que Shields usando antidepresivos para ayudarla con su depresión posparto era "irresponsable", según People. UH oh. Como explicó sin rodeos a la tienda: "Cuando alguien dice que [la medicación] los ha ayudado, es para hacer frente, no cura nada. No hay ciencia. No hay nada que pueda curarlos en absoluto". Si eso no es todo, la estrella de Top Gun agregó un insulto a la lesión con respecto a la carrera de Shield, declarando: "Me preocupo por Brooke Shields porque creo que es una mujer increíblemente talentosa, (pero) mira a dónde ha ido su carrera".

Obviamente, Shields no iba a tomar eso acostado, y le dijo a People: "Tom debería apegarse a salvar al mundo de los extraterrestres y dejar que las mujeres que sufren depresión posparto decidan qué opciones de tratamiento son las mejores para ellos", burlándose de la Iglesia de la supuesta creencia de Scientology en los extraterrestres. Ni Cruise ni Shields picaron palabras, lo que deja esta relación bastante clara.

Alec Baldwin

Lo que pasa con Tom Cruise es que, incluso cuando no lo está intentando, tiende a volver a la gente en su contra. Sí, Cruise ni siquiera tiene que estar en la misma habitación que alguien para molestarlos. Por ejemplo, Alec Baldwin ha dejado en claro sus sentimientos cuando se trata de Cruise, y no son tan geniales.

En la cena anual Women in Hollywood de la revista Elle 2009, Baldwin dio un discurso sobre la igualdad salarial en Hollywood y se burló de los locos cheques de Cruise. "Creo que podemos equilibrar la balanza si Tom Cruise bajara su cotización por solo $ 29 millones", bromeó Baldwin, según E! Noticias. "Me doy cuenta de que esto puede ser un poco injusto ya que él no está aquí para defenderse y realmente no quiero poner todo esto en un solo hombre, pero si tuviera que hacerlo, ese hombre sería Tom Cruise ... te aseguro que mi el salario no haría la diferencia. Mi salario anual es el presupuesto para Altoids en una de las películas de Tom ".

Según Celebrity Net Worth, Cruise tiene un valor estimado de $ 570 millones, por lo que el actor de Beetlejuice no se equivocó en su crítica de la celebridad. Baldwin no está impresionado por la cantidad de dinero que Cruise pagó y probablemente tampoco pueda soportarlo, aunque todavía no ha dejado un mensaje de voz mordaz para la estrella, como lo hizo con su hija, Ireland Baldwin.

Justin Bieber

No es ningún secreto que las celebridades que comenzaron en la industria jóvenes tienden a pasar por momentos difíciles. Justin Bieber no es ajeno a la controversia ni a la mala prensa, pero su enemistad con Tom Cruise es algo confuso. Bieber está extrañamente aprensivo hacia Cruise, y parece ser un tanto unilateral.

En un tweet de 2019, Bieber literalmente desafió a Cruise a una batalla física. "Quiero desafiar a Tom Cruise para que pelee en el octágono. Tom, si no tomas esta pelea, te asustas y nunca lo vivirás. ¿Quién está dispuesto a pelear?" Si eso no fuera lo suficientemente extraño, Bieber luego publicó un video de él pateando la tapa de una botella, diciendo: "Esta podría ser la cabeza de Tom Cruise". Uh ... cierto.

El mundo estaba ocupado rascándose la cabeza, por lo que HuffPost decidió comenzar una "investigación" sobre la causa de la agresión de Bieber hacia Cruise. Ya sea por religión, personal o simplemente por llamar la atención, está claro que Bieber, según los informes, no le gusta Cruise, aunque también le dijo a TMZ que estaba "jugando" cuando se trataba del tweet inicial. Quizás este sea solo otro de los momentos desconcertantes de Biebs que tendremos que dejar morir.

John Travolta

Aunque muchas de las peleas reportadas por Tom Cruise con otras celebridades parecen surgir de sus problemas con los lazos de Cruise con la Iglesia de la Cienciología, también se le conoce por disputar con otros miembros de la iglesia. Específicamente, Cruise y John Travolta, otro cienciólogo, no se conocen bien, a pesar de compartir las mismas creencias.

Un ex miembro de la iglesia, Brendan Tighe, le dijo a New Idea que Travolta estaba celoso de la posición de Cruise en la iglesia y de su relación con el jefe de Scientology, David Miscavige. "Cruise es la única celebridad con una línea directa a Miscavige", reveló Tighe, y agregó: "Travolta no tenía eso. Travolta no recibe nada gratis, nadie le está dando regalos absurdos como un hangar de avión, hecho a medida bicicletas o favores exagerados ". Mientras Tighe continuaba, "No es ningún secreto que Cruise y Travolta se despreciaron".

Si bien la estrella de Pulp Fiction no ha dicho abiertamente que no puede soportar a Cruise, hay muchas especulaciones de que no todo es sol y rosas dentro de la iglesia, especialmente considerando lo que es un devoto cienciólogo Travolta.

Brad Pitt

Como artista, Tom Cruise tiene que trabajar con muchos actores, directores, escritores y productores diferentes cuando hace una película. Es natural que algunas tensiones aumenten cuando trabajas con alguien en circunstancias intensas, pero según algunos informes, las tensiones entre Cruise y Brad Pitt han aumentado durante décadas.

Cuando Cruise y Pitt filmaron la entrevista de 1994 con el vampiro, Pitt tuvo dificultades para lidiar con Cruise. De hecho, según Radar Online, Pitt supuestamente se quejó de Cruise y dijo: "Me molestó. Llegó un momento durante el rodaje cuando realmente comencé a resentirme por él. Él es el Polo Norte, yo soy el Sur". Pitt continuó: "Él siempre viene hacia ti con un apretón de manos, mientras que puedo tropezar contigo. Hubo una competencia subyacente que se interpuso en el camino de cualquier conversación real".

Si bien algunas estrellas pueden atribuir sus desacuerdos a una rivalidad amistosa a una edad más temprana, una fuente también le dijo a Radar Online que, según los informes, las dos todavía no se llevan bien y que es probable que las cosas nunca se resuelvan entre ellas. Cualquiera sea el caso, está claro que Pitt realmente no puede soportar a Cruise.

Mark Wahlberg

Si bien Tom Cruise ciertamente parece trabajar duro después de conseguir un papel en una película, eso no significa que no tenga sus fallas. De hecho, hay una celebridad que parece no ser capaz de soportar a Cruise por una queja importante que hizo Cruise sobre su trabajo.

En 2013, según los informes, el actor de The Mummy comparó su trabajo filmando una película tan intenso como "pelear en Afganistán", informó Gawker. ¿Una persona a la que molestó esta comparación? Mark Wahlberg. "Para que los actores se sentaran allí y hablaran sobre 'Oh, fui al entrenamiento de SEAL', y dormí en el - No me importa lo que hiciste", dijo Wahlberg apasionadamente durante una sesión de preguntas y respuestas (a través de TMZ). "No haces lo que hicieron estos muchachos ... para que alguien se sentara allí y dijera que mi trabajo era tan difícil como alguien en el ejército. Cómo te atreves. Mientras te sientas en una silla de maquillaje durante dos horas". "

Wahlberg no andaba por las ramas cuando criticaba a Cruise, ni debería haberlo hecho. Aunque el abogado de Cruise emitió una declaración (a través de People) alegando que el actor estaba bromeando, y agregó que "Tom es un firme defensor de nuestras tropas", no se puede negar que su comentario perjudicó a las personas de la manera incorrecta. Wahlberg sabe que hay una diferencia entre trabajar largas horas como actor y luchar en el ejército, y no puede soportar la suposición de Cruise de que estas dos cosas son comparables, ya sea en serio o no.

Russell Crowe

La lealtad lo es todo para algunas personas, incluso para las celebridades que tienen todo el dinero y el poder del mundo. Desafortunadamente para Tom Cruise, eso significa que algunos actores pueden despreciarlo, basando sus sentimientos puramente en el tratamiento de sus ex esposas. Por ejemplo, cuando Cruise filmó el reinicio de 2017 de The Mummy con Russell Crowe, comenzaron a surgir rumores de que Crowe no podía lidiar con su coprotagonista, o que no quería hacerlo debido a lo que sucedió entre Cruise y Nicole Kidman.

Una fuente reveló a New Idea que Crowe no es un gran fanático de Cruise. "No ha podido soportar a Tom durante años", explicó la fuente. "Russell es un tipo leal y nunca perdonó a Tom por la forma en que trató a Nicole ... Si hubieran seguido siendo amigos, habría sentido que estaba traicionando a Nic, por lo que dejó a Tom fuera de su vida".

Resulta que la amistad de Crowe y Kidman se remonta a años atrás, y como la estrella le dijo a Vanity Fair en 2018, los dos australianos se conocieron en un suburbio de Australia, donde Crowe acudió a una de sus fiestas. "Intenté cocinar paella. Y no cociné el arroz, así que estaba crujiente. No está bien. Tíralo, saca la cerveza", bromeó. Teniendo en cuenta que estos dos se remontan tantos años, tiene sentido que Crowe se sienta obligado a mantener un sentido de lealtad hacia su famosa amiga.