Tom Cruise ESTALLA contra staff de Misión Imposible 7 por violar sana distancia

Tom Cruise expresó su frustración con los miembros del equipo de producción en el set de “Mission: Impossible 7” después de verlos romper las pautas de COVID-19.

Como informó The Sun por primera vez, después de que Tom Cruise vio a dos miembros del staff demasiado cerca uno del otro frente a la pantalla de una computadora, por lo que le dijo a la tripulación: "Si veo que lo hacen de nuevo, te habrás ido".

Tom Cruise exige a producción de "Misión Imposible 7" respetar protocolos sanitarios

¡Así fue la explosión de Tom Cruise!

En el audio obtenido por The Sun, se puede escuchar a Tom Cruise diciendo: “Somos el estándar de oro. Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Estoy hablando por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos están mirando y usándonos para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta. No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!".

The Sun publicó un audio en el que Tom Cruise explota en contra de 2 miembros de la producción de 'Misión Imposible 7' por violar la sana distancia. Esto se da después de que la producción estuviera a punto de suspenderse debido a 12 casos positivos y la suspensión de 150 extras. pic.twitter.com/O3UYoSgHB6 — El MacGuffin (@ElMacGuffin) December 16, 2020

Tom Cruise ha sido estricto al hacer cumplir las pautas de COVID-19 en el set de la película en Gran Bretaña, y regañó a la tripulación por aprovechar el entorno seguro que el equipo en el lugar ayudó a crear.

“Puedes decírselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No va a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Eso es con lo que duermo todas las noches: ¡el futuro de esta puta industria!. Así que lo siento, estoy más allá de sus disculpas. Te lo he dicho, y ahora lo quiero, y si no lo haces, estás fuera. ¡No vamos a suspender esta maldita película de nuevo! ¿Se entiende? Si lo veo otra vez, se habrán ido".

La estrella de Misión Imposible señaló a miembros específicos de la tripulación, diciéndole a uno que "le va a costar su trabajo".

“¿Estoy claro? ¿Entiendes lo que quiero? ¿Entiendes la responsabilidad que tengo? Porque me ocuparé de tu razón, y si no puedes ser razonable y yo no puedo lidiar con tu lógica, estás despedido. Eso es. Eso es. Confío en que ustedes estarán aquí".

Como te informamos en La Verdad Noticias, la producción de "Misión Imposible 7" ya había sido suspendida por la pandemia de coronavirus, y el mismo Tom Cruise estuvo en cuarentena en Italia en los primeros meses del estallido de la enfermedad.

