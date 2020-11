Tom Byrne dice que “apagó parte de su cerebro” para su papel en The Crown

Tom Byrne, de 26 años, un recién graduado de la escuela de teatro Old Vic de Bristol, protagoniza la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix sobre la dinastía Windsor que se emitirá la próxima semana.

En la nueva temporada de The Crown, Tom Byrne dará vida al controversial miembro de la realeza británica, el príncipe Andrew.

Al hablar con el Evening Standard sobre su papel, Tom Byrne dijo: "La gente va a traer sus percepciones del príncipe Andrew al verlo [en] The Crown de todos modos, yo no necesitaba traer la mía propia juicio a ella".

Tom Byrne da vida a un Andrés de York de 22 años

"Pensé que lo mejor que puedo hacer es apagar esa parte de mi cerebro. Simplemente no fue útil para mí involucrarme con esas cosas, especialmente porque solo lo estaba interpretando como un chico de 20 años".

El escandaloso pasado del Príncipe Andrew

Tom Byrne quien también ha protagonizado Black Mirror y A Discovery of Witches, comenzó a filmar la serie ganadora del Globo de Oro en otoño del año pasado, justo cuando se emitió la desastrosa entrevista de Newsnight del príncipe Andrew con Emily Maitlis, donde fue interrogado sobre su amistad con un pedófilo multimillonario, Jeffrey Epstein.

En la entrevista de la BBC, el duque de York dijo infamemente que estaba en Pizza Express Woking la noche en la que lo acusaron de ir a un club nocturno con Virginia Giuffre, y agregó que no podía sudar debido a una rara condición médica.

Al describirlo como "un momento extraño", el actor dijo que hizo un "esfuerzo concertado" para evitar leer historias o ver la entrevista, ya que "no necesitaba aportar su propio juicio al papel".

Sin embargo, la nueva serie, que se estrenará íntegramente el próximo domingo, hace referencias al escándalo del Príncipe de manera indirecta. En un episodio, Andrew habla de una actriz estadounidense con su madre, interpretada por Olivia Colman.

La versión ficticia de Andrew dice que su nueva novia ha interpretado recientemente el papel de una joven de 17 años a la que apuntan "depredadores mayores y retorcidos" en una controvertida película.

Al hablar sobre el papel, Tom dijo: 'Obviamente, eso tiene una especie de palidez adjunta. Definitivamente era consciente de lo que Peter estaba haciendo [en esa escena], pero también puedo imaginarme a un joven de 22 años haciendo eso para darle cuerda a su madre, [cuando] no había nada de eso alrededor'.

The Crown prepara 4 temporada

La nueva temporada de The Crown también está protagonizada por Gillian Anderson como Margaret Thatcher, mientras que Emerald Fennell repetirá su papel de Camilla Shand (más tarde Parker-Bowles, la duquesa de Cornualles) cuando Tobias Menzies regresa como el príncipe Felipe y Helena Bonham Carter como la princesa Margaret.

Por su parte, Emma Corrin, quien interpretará a la princesa Diana, la cuñada de Andrew, reveló que los diseñadores de vestuario necesitaron cinco pruebas para recrear el look nupcial de la realeza para su próximo papel, a pesar de que la exitosa serie de Netflix no muestra la boda.

Emma Corrin se une a The Crown como la princesa Diana

La temporada 4 se centrará en el compromiso y el matrimonio temprano de Charles y Diana, junto con los sentimientos de Charles por Camilla Parker Bowles. La actriz recién graduada de la Universidad de Cambridge, dijo que los diseñadores de vestuario incluso bromearon sobre llamar a su madre mientras se probaba el vestido.

"Cuando estábamos en el vestuario de la boda, Amy, la encargada de vestuario, dijo:" Deberías traer a tu madre aquí. Creo que tu madre debería venir. Porque es uno de esos momentos".

"Yo estaba como," En realidad no me voy a casar ", pero también sabía completamente lo que ella quería decir y estaba como," ¡Sí, de verdad quiero a mi mamá aquí!"', agregó la actriz, cuyos detalles de su llegada a The Crown puedes encontrar en La Verdad Noticias.

