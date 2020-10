Tokyo Babylon de CLAMP tendrá nuevo anime en 2021 ¡Tenemos trailer!

El 25 de octubre (26 de octubre en Japón) se reveló que el legendario manga Tokyo Babylon de CLAMP recibirá una adaptación de anime televisivo en 2021, titulada Tokyo Babylon 2021. El estudio de animación será GoHands, quien más notablemente manejó la serie K Project o las películas de Mardock Scramble.

Se abrió un sitio web y cuenta de Twitter para el anime Tokyo Babylon 2021. El manga original de CLAMP se publicó entre 1990 y 1993 y ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. La serie ya recibió una adaptación OVA de dos partes, titulada Tokyo Babylon: A Save For Tokyo City Story.

El primer OVA fue lanzado en 1992 y el segundo en 1994. Tokyo Babylon sigue al personaje principal Subaru Sumeragi, un Onmyouji que resuelve casos de ocultismo en Tokio, exorcizando fantasmas. Subaru está acompañado por su hermana gemela Hokuto Sumeragi y el misterioso veterinario Seishirou Sakurazuka.

Primer tráiler de Tokyo Babylon 2021

Tokyo Babylon también está ligada a la serie X de CLAMP, ya que Subaru aparece. Sin embargo, es mejor no considerar a X como una secuela "real" de las primeras adaptaciones animadas. Y, en general, con los medios japoneses es mejor no preocuparse por lo que es "canon" (oficial) y lo que no.

No es que el tráiler no tenga voz y el elenco de seiyuu (actores) aún no se haya revelado. Si bien tenemos un nombre para el estudio de animación (siendo GoHands), aún no sabemos los nombres del personal principal. El director, los guionistas, los compositores de la serie, el compositor musical del anime aún no se han revelado.

Foto: @tokyobabylon21 - Twitter

Te recomendamos leer: Los 5 mejores torneos de anime

La Verdad Noticias te informa, que también es importante tener en cuenta que el anuncio del anime Tokyo Babylon 2021 se adelantó a través de una cuenta regresiva en el Twitter oficial de CLAMP Fans, a partir del 19 de octubre. Recordemos que no habíamos tenido novedades de estas autoras de manga desde Card Captor Sakura: Clear Card en 2018.