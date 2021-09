Tokischa y Rosalía promocionan su canción con polémico reto en TikTok

Rosalía inició el mes de septiembre estrenando una colaboración musical al lado de la rapera dominicana Tokischa, la cual lleva por título ‘Linda’. Este nuevo sencillo ha gozado de gran éxito en las plataformas digitales, pero también se ha convertido en parte de un polémico reto viral en TikTok gracias a la frase “Nos besamos pero somos homies”.

Al navegar por dicha red social es posible ver que cada vez son más los usuarios que se suman a este polémico reto, el cual consiste en cantar la estrofa del tema mientras se dan un beso en la boca con su compañero para luego juntar sus dedos meñiques, tal y como ocurre en el video musical.

La rapera ha hecho una pequeña recopilación de videos y los ha compartido en su cuenta de Instagram. Junto a la publicación, ella añadió un mensaje donde hace alusión a que el tema ya es una de las tendencia más populares de las redes sociales: “Los besos están en tendencia”.

Tokischa y Rosalía conquistan YouTube

Todo parece indicar que ‘Linda’ se está convirtiendo en el hit del momento y para prueba de ello tenemos el hecho de que el video musical ha logrado superar los 14 millones de reproducciones en YouTube a tan solo dos semanas de su estreno. Por otro lado, se sabe que la canción ya rebasa los 8 millones de streams dentro de la plataforma de Spotify.

La grabación fue dirigida por Raymi Paulus y nos hace recordar a las fiestas más extravagantes donde el twerk y la ropa sexy no puede hacer falta. Por su parte, Tokischa no tiene miedo a enseñar de más, mientras que Rosalía nos da un look bastante desaliñado y unas uñas largas, tendencia en manicura que ella ha impuesto desde hace un par de años.

Letra de Linda - Tokischa & ROSALÍA

A continuación, La Verdad Noticias te comparte la letra de la canción ‘Linda’ de Tokischa y Rosalía para que te la aprendas y puedas sumarte a los fanáticos que la cantan a todo pulmón en redes sociales, sobre todo ahora que es el tema favorito de muchos cibernautas.

¿Qué haces, tía?

Hay un teteo ahorita en un callejón con kitipó

¿Ah, sí? ¿Quieres ir?

Vamo' a chulearno' pa' allá (Jajajaja; jajajaja)

Llegué tarde a la cita, 'taba con la ROSALÍA

Las amiga' que se besan son la mejor compañía

Hoy estoy a fuego, 'toy chucky

Dulce, deliciosa; como una cookie

Hoy estoy a fuego, 'toy chucky

Dulce, deliciosa; como una cookie

Tú ere' linda, yo 'toy rulin

No' besamo', pero somo' homie'

Tú ere' linda, yo 'toy rulin

No' besamo', pero somo' homie'

Tú ere' linda, yo estoy rulin

Nos besamo', pero somo' homie'

Tú erе' linda, yo estoy rulin (Ah)

Nos besamo', pero somo' homiе'

Llegué tarde, salí pa' donde ti, pero terminé en un teteo

Despué', me fui pa' un punto a brega' con un capeo

Siempre llego tarde, me coge el tiempo singando (Ah, ah)

Tengo una negra en casa que siempre tiene gana'

Llegué tarde a la cita, 'taba con la ROSALÍA

Las amiga' que se besan son la mejor compañía

Llegué tarde a la cita, 'taba con la ROSALÍA

Las amiga' que se besan son la mejor compañía

Muévetelo como e', Tokischa, ROSALÍA

Ella hace arro' con habichuela, y yo le enrolo la maría

Sabe mejor que lo' tre' golpe', yo me la como to' lo' día'

Que yo le canto por bachata y ella me canta por bulería

Tú ere' linda, yo 'toy rulin

No' besamo', pero somo' homie'

Tú ere' linda, yo 'toy rulin

No' besamo', pero somo' homie'

Tú ere' linda, yo estoy rulin

Nos besamo', pero somo' homie'

Tú ere' linda, yo estoy rulin

Nos besamo', pero somo' homie'

Le tiro un besito a la mami que me disfruta

Le muerdo el cachete como si fuera una fruta

Siempre llego tarde porque me invento la ruta

Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta

Pa' quita'me la rechura y desacato tengo tiempo

Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloque

Calentura vaginal de RD pa' Barcelona

La reina de esta popola, tenemo' la corona

Las dura' de las dura', de eso ya no e' un secreto

Las uñas en punta, las llevamos stiletto

Uh, Toki, estoy enamorada

Uh, Toki, tú eres de respeto

Tú ere' linda, yo 'toy rulin

No' besamo', pero somo' homie'

Tú ere' linda, yo 'toy rulin

No' besamo', pero somo' homie'

Tú ere' linda, yo estoy rulin

Nos besamo', pero somo' homie'

Tú ere' linda, yo estoy rulin

Nos besamo', pero somo' homie'

Uh, Toki-Toki-Toki-Toki

Toki-Toki-Toki-Toki

Toki-Toki-Toki-Toki

Toki-Toki-Toki-Toki

Fotografías: Redes Sociales