Tokio 2020, doble de Lady Gaga compite y se vuelve viral

Bien dicen que en cualquier parte del mundo existe una persona idéntica a ti, ejemplo de esto es el gran parecido de Zooey Deschanel y Katy Perry, e incluso en películas como Lizzie McGuire estrella pop hemos visto esta teoría, y ahora es Lady Gaga podría conocer a su llamada doppelganger.

Y es que durante la madrugada de la jornada del 27 de julio, Gaga se volvió viral después de que usuarios de internet captarán a una joven taekwondoína que luce exactamente igual a la estrella pop.

Lady Gaga,quien hace poco celebró el décimo aniversario de su disco born this way, aún no se ha manifestado tras la dirección de su supuesta doble.

¿Quién es la mujer que luce idéntica a Lady Gaga?

Se trata de la taekwondoína originaria de Jordania, Julyana Al-Sadeq, quién competía en la disciplina de artes marciales.

Su primera eliminatoria fue contra Brasil, lamentablemente fue noqueada, quedando eliminada de la competencia pero en espera de repechaje.

Después de viralizarse los usuarios hicieron una investigación por la cuenta oficial de Instagram del atleta, confirmando que el parecido no era cosa de la televisión sino que en verdad hay una similitud entre ambas mujeres.

Fans de la cantante hacen memes del momento

Esta es la toma que se volvió viral

A través de la red social Twitter, los little monsters, es decir el fandom de Gaga, no dejó pasar la oportunidad de hacerla comparativa entre ambas féminas, pero sobre todo tomarlo a forma de broma haciendo memes.

En varios tweets podemos ver que ponen las fotos de ambas preguntándose qué hace la cantante en Tokio.

Si bien Lady Gaga no está participando de los juegos olímpicos, si está preparando un proyecto interesante junto a Tony Bennett.

La cantante quien hace poco enseño un atrevido video para Instagram a un lado declaraciones sobre su supuesta doble.

