Todos los novios de Belinda, desde que tenía 12 años

La vida amorosa de Belinda no ha sido color de rosa, sus romances no han durado lo suficiente y han causado un gran escándalo en su vida, aunque no hay que negar que es toda una rompecorazones, pues se ha involucrado sentimentalmente con figuras públicas como lo fue con Lupillo Rivera.

Para el año 2019 la intérprete de “Amor a primera vista” tuvo un breve romance con el cantante, aunque nunca confirmó un noviazgo, la artista aseguró que solo eran buenos amigos, pero el famoso reveló en un video en redes sociales que sí tuvieron una relación amorosa de pocos meses a pesar de la diferencia de edades.

La intérprete de “Luz sin gravedad” de 28 años de edad ha tenido una larga lista de enamorados, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos quiénes han sido los novios de Belinda, aquellos famosos que lograron conquistar el corazón de la novia de Christian Nodal de quien está muy enamorada, pues así se puede apreciar en las fotos románticas que ha compartido en este 2021.

¿Quién fue el primer novio de Belinda?

Christopher Uckermann fue novio de la cantante

La cantante conoció a Christopher Uckermann en el 2001, los actores fueron los protagonistas de “Aventuras en el tiempo”. Desde entonces comenzaron a especular un posible romance; aseguraron que fue novia del ex RBD, pero luego de algunos años, la artista confirmó más detalles de su breve noviazgo.

Durante una entrevista, comentó que en ese tiempo tenía 12 años cuando tuvo su primer novio, mientras que el actor tenía 14 años de edad, pero lo que emocionó a los fans fue que reveló que con él tuvo su primer beso.

Además, confesó que él terminó con ella, ya que el famoso no quería estar cerca de la intérprete, lo que causó una tristeza para la actriz quien se ponía a llorar, aunque logró sobreponerse de aquella decepción amorosa. Desde entonces sus admiradores se han sorprendido porque Belinda cambia de novio, ya que tiene una larga lista de pretendientes.

¿Cuántas parejas ha tenido Belinda?

La famosa y su lista de enamorados

A lo largo de su carrera profesional, se ha dado un tiempo en el amor, pues ha tenido una lista de enamorados y aquí te compartimos algunos detalles de los hombres que se enamoraron de la intérprete.

Christopher Uckermann , con él tuvo su primer beso y se conocieron en una telenovela infantil de Televisa.

, con él tuvo su primer beso y se conocieron en una telenovela infantil de Televisa. Rodrigo Guirao , un modelo y actor argentino a quien la famosa conoció en una gira de sus shows de “Utopía”, con él tuvo un fugaz romance.

, un modelo y actor argentino a quien la famosa conoció en una gira de sus shows de “Utopía”, con él tuvo un fugaz romance. Pepe Díaz , un empresario con quien tuvo un breve romance de seis meses; él puso fin a la relación tras un escándalo de la famosa.

, un empresario con quien tuvo un breve romance de seis meses; él puso fin a la relación tras un escándalo de la famosa. Mohamed Morales , con el empresario las cosas no finalizaron de la mejor manera, ella interpuso una demanda en su contra, pero llegaron a un acuerdo y resolvieron aquel conflicto.

, con el empresario las cosas no finalizaron de la mejor manera, ella interpuso una demanda en su contra, pero llegaron a un acuerdo y resolvieron aquel conflicto. Jay de la Cueva , vocalista de Moderatto, causó sensación tras especularse que el flechazo sucedió cuando grabaron la canción “Muriendo lento”.

, vocalista de Moderatto, causó sensación tras especularse que el flechazo sucedió cuando grabaron la canción “Muriendo lento”. Billy Méndez , quien fue parte de Motel, tuvo una relación corta con ella en el 2007.

, quien fue parte de Motel, tuvo una relación corta con ella en el 2007. Giovanni Dos Santos , con el futbolista tuvo un noviazgo controvertido, pero llegó a su fin, aunque la artista reiteró que fue el gran amor de su vida.

, con el futbolista tuvo un noviazgo controvertido, pero llegó a su fin, aunque la artista reiteró que fue el gran amor de su vida. Mario Domm tuvo un breve romance con ella, en el 2010 se les vio en varias ocasiones.

tuvo un breve romance con ella, en el 2010 se les vio en varias ocasiones. Chris Angel , conoció a la cantante en el 2016 e hicieron pública su relación, pero rompieron; el mago la acusó de ser una mujer interesada.

, conoció a la cantante en el 2016 e hicieron pública su relación, pero rompieron; el mago la acusó de ser una mujer interesada. Octavio García “El Payo” , el torero logró conquistar su corazón, incluso su noviazgo fue formal, aunque el amor no duró.

, el torero logró conquistar su corazón, incluso su noviazgo fue formal, aunque el amor no duró. Ben Talei , un reconocido cirujano plástico quedó cautivado con la artista, pero las cosas se complicaron cuando él subió fotos junto a ella, lo que puso fin al romance.

, un reconocido cirujano plástico quedó cautivado con la artista, pero las cosas se complicaron cuando él subió fotos junto a ella, lo que puso fin al romance. Lupillo Rivera conoció a la cantante en “La Voz”, pero su romance fue breve, incluso él se tatuó el rostro de ella.

conoció a la cantante en “La Voz”, pero su romance fue breve, incluso él se tatuó el rostro de ella. Christian Nodal dejó sorprendidos a los usuarios tras confirmar su noviazgo con la intérprete; actualmente siguen más unidos que nunca.

Y es que, el noviazgo que causó todo un revuelo en las redes sociales fue el de Lupillo Rivera y Belinda, pues los fans nunca olvidarán las locuras que hizo el artista por amor.

¿Quién es el novio de Belinda?

Christian Nodal es el novio de la coach de "La Voz Kids"

La cantante y Christia Nodal se conocieron en la segunda temporada de “La Voz” en el año 2020 y el 4 de agosto de ese mismo año iniciaron su noviazgo, incluso en la cuenta oficial de Instagram de Belinda, los fans quedaron sorprendidos por las fotos que subió para presumir a su nuevo novio.

Ese mismo año la pareja dio una entrevista a “Ventaneando” donde revelaron más detalles de su relación sentimental, incluso fue la primera ocasión que habló sobre su vida amorosa, ya que ha sido reservada sobre sus novios, pero con Nodal hizo una excepción y gritó a los cuatro vientos lo enamorada que está de su galán.

¿Cuánto llevan de novios Belinda y Nodal?

La intérprete de "Sapito" y Nodal llevan 8 meses de novios

Belinda y Christian Nodal actualmente llevan ocho meses de novios y cada vez que cumplen un mes de su noviazgo lo celebran con románticas veladas y viajes a la playa, pues recordamos que cuando cumplieron siete meses, ambos se fueron de vacaciones a la playa para disfrutar de un momento romántico.

La famosa presume su aniversario de novios con Nodal

Y es que, el pasado 4 de abril que cumplieron ocho meses, los tórtolos compartieron con los fans cómo celebraron aquel día especial y se pudo apreciar que disfrutaron de una rica cena rodeados de velas que causaron furor en las redes sociales, pues la cantante Belinda ha dejado en claro que encontró el amor en el intérprete de "De los besos que te di".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.