Todos los famosos que han apoyado a Amber Heard durante el juicio con Johnny Depp

Julia Fox y Kathy Griffin se encuentran entre las estrellas que se han puesto del lado de Heard en el caso de difamación presentado por su exmarido, Johnny Depp.

Heard está siendo demandada por Depp por $ 50 millones por insinuar que abusó de ella en un artículo de opinión del Washington Post de 2018 . Aunque ella no lo nombró, él afirma que sus acusaciones afectaron su capacidad para trabajar.

Heard presentó una contrademanda acusando a Depp de presuntamente orquestar una “campaña difamatoria” contra ella y describiendo su propia demanda como una continuación del “abuso y acoso”.

Los fans de Depp son mucho más ruidosos que los de Heard. En el momento de escribir este artículo, casi 4,3 millones de personas han firmado la petición para eliminar a Heard de Aquaman 2, y celebridades como Winona Ryder y Javier Bardem han expresado explícitamente su apoyo. Chris Rock incluso bromeó en el escenario diciendo que deberíamos "creerle a todas las mujeres, pero no a Amber Heard", lo que provocó una reacción violenta considerable.

Pero, ¿quién apoya a Heard? Vea todas las celebridades que han hablado por ella, a continuación...

Kathy Grifo

El comediante Griffin fue una de las primeras celebridades en apoyar a Heard. Ella comentó sobre el anuncio del actor de que se tomaría un descanso de las redes sociales mientras el juicio estaba en marcha, diciendo: “Oh, Doll. Estoy pensando en ti y enviando todo el amor”.

Howard Popa

Si bien el veterano locutor de radio no ha expresado específicamente su apoyo a Heard, se ha pronunciado en contra de Depp. Hablando en su programa SiriusXM a fines de abril, dijo: "Pensó: 'Pondré esto en la televisión porque soy muy persuasivo y soy muy inteligente, y soy un tipo tan maravilloso... lo haré hechizar a América en el juicio.

“No, no lo harás. Esto no irá bien. No te va bien a ti, no le va bien a ella. No le va bien a nadie. Suenáis como dos niños peleándose. Simplemente está saliendo muy mal”.

Ellen Barkin

En un testimonio para el juicio registrado en 2019, el actor Barkin afirmó que un Depp "celoso" una vez arrojó una botella de vino a través de una habitación de hotel cuando estaban saliendo a principios de la década de 1990.

Los miembros del jurado también escucharon a Barkin testificar que su ex estaba "controlando" durante su breve tiempo juntos, y le preguntaban a dónde iba y qué estaba haciendo, diciéndole "no hagas esto, no hagas aquello".

“Solo un hombre celoso, controlador”, dijo, recordando que él le preguntaba: “¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué hiciste ayer por la noche?"

Barkin testificó sobre un momento en particular en el que supuestamente Depp se "enojó mucho" y la acusó de tener relaciones sexuales con otra persona porque tenía un leve rasguño en la espalda.

El testimonio de Barkin sobre el incidente de la botella se escuchó anteriormente durante el caso de difamación de Depp en el Reino Unido con The Sun por un artículo en el que el periódico lo etiquetó como "un golpeador de esposas", que perdió el actor de Piratas del Caribe .

Depp negó que el incidente hubiera ocurrido cuando surgió el reclamo de Barkin y testificó que ella lo llamó abusivo porque le guardaba "rencor".

“Un elemento sexual comenzó con la Sra. Barkin que duró meses intermitentemente porque ella estaba haciendo la película que yo estaba haciendo en ese momento, Miedo y asco en Las Vegas ”, dijo Depp.

“Ella quería una relación adecuada conmigo y yo no quería eso. No sentí lo mismo por ella que ella por mí y supongo que a partir de ese momento se puso muy, muy enojada y desde entonces no he hablado con la Sra. Barkin”.

Julia Fox

Fox, la estrella de Uncut Gems , ha apoyado públicamente a Heard. Ella comentó en Instagram: “¿Ella lo golpeó? Sí. ¿Fue abuso? No. Necesitas tener poder para poder abusar de él. Ella tenía 25 años. Claramente, él siempre fue mucho más poderoso, tanto física como financieramente”.

David Krumholz

El actor Krumholtz, que protagonizó con Heard el drama de NBC The Playboy Club , publicó una serie de historias de Instagram apoyándola. “Las drogas y el alcohol convierten a los hombres en monstruos”, escribió. “Le creo a Amber Heard”.

