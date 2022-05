Todos los cameos sorpresa en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Benedict Cumberbatch está de vuelta con su capa de mago y su disfraz para la película de Marvel "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

La secuela de la película de superhéroes de Marvel Cinematic Universe de 2016 reúne a Cumberbatch, de 45 años, con las estrellas Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg y Chiwetel Ejiofor, con Elizabeth Olsen y Xochitl Gomez completando el elenco principal.

Sin embargo, hubo muchos cameos impactantes que hicieron que los fanáticos literalmente se quedaran sin aliento en la sala de cine. La película siguió al Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) mientras se une a America Chavez (Gomez) para detener a Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Olsen) a lo largo de varios universos.

Serie de cameos sorpresa en Doctor Strange 2

Aproximadamente a la mitad de la película de dos horas dirigida por Sam Raimi, aparece una mezcla de personajes en una serie de cameos sorprendentes.

Hay un punto en la historia en el que el Dr. Strange se encuentra con una sociedad secreta conocida como los Illuminati en otro universo del multiverso. El grupo está formado por un panel de héroes de todas partes a través de una plétora de mundos paralelos.

Dr. Strange se encuentra con héroes mientras está encerrado en la prisión del universo, como la capitana Peggy Carter, el profesor Charles Xavier, Maria Rambeau/Captain Marvel, Reed Richards/Mister Fantastic of the Fantastic Four y Blackagar Boltagon/Black Bolt.

Todos estos personajes han aparecido en la franquicia cinematográfica de Marvel de una forma u otra. Sin embargo, algunos de los actores que los interpretan hicieron su debut oficial en vivo en la secuela de “Doctor Strange”.

Hayley Atwell consolidó su lugar en el MCU como el interés amoroso del Capitán América y la mano derecha de Peggy Carter. Aparece vestida con un traje con la bandera de su país de origen, el Reino Unido, y empuñando un escudo similar al de su amor perdido hace mucho tiempo.

El actor Anson Mount regresa en su papel de Black Bolt de la serie de ABC de 2017 "Inhumans". Aparece como parte de los Illuminati y con una voz que puede causar estragos con solo un ligero susurro.

Lashana Lynch repite su notable papel de "Capitán Marvel" de 2019, cuando interpretó a una piloto de la Fuerza Aérea y una de las mejores amigas de Carol Danvers (la Capitán Marvel original). Lynch asumió el papel de "Doctor Strange" como otra versión del superhéroe.

Si bien el variopinto grupo de personajes de Marvel, los Cuatro Fantásticos, han aparecido en la pantalla varias veces en el pasado, ha surgido una nueva adaptación de Mister Fantastic.

John Krasinski como el líder de los Cuatro Fantásticos

John Krasinski ha sido elegido por fans como el líder muy elástico y cubierto de azul de los Cuatro Fantásticos antes de su aparición en la película. Junto al Capitán Carter, el Capitán Marvel y Black Bolt, también es miembro de los Illuminati secretos.

Quizás el cameo más salvaje de todos es el regreso de Patrick Stewart a su papel de Profesor X, el todopoderoso telépata y líder de los X-Men. Sin embargo, Patrick Stewart estaba inseguro de interpretar al Profesor X en Doctor Strange 2.

El universo X-Men de Marvel (un mundo repleto de personajes mutantes que ostentan poderes increíbles) ha triunfado con su propia franquicia de películas y series de televisión desde el año 2000.

Sin embargo, dado que Fox tuvo los derechos de los personajes mutantes durante décadas, los héroes no pudieron aparecer en ningún otro proyecto de MCU. Pero una vez que Marvel Studios adquirió 21st Century Fox en 2019, abrió muchas posibilidades para que aparecieran más X-Men en otros trabajos de Marvel.

La Verdad Noticias informa que Charlize Theron también aparece en la escena de los créditos como Clea, una hechicera de la Dimensión Oscura. Ella ve al Dr. Strange y le pide ayuda mientras saltan a través de un portal durante la conclusión final de la película.

