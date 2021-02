Todos los GANADORES de los Crunchyroll Anime Awards 2021

Una de las mejores partes de ser un fanático del anime es mirar hacia atrás en un año completo de lanzamientos y descubrir qué nuevas series salen ganando. Por quinto año consecutivo, Crunchyroll recopiló votos a lo largo de varias semanas de miles de fanáticos para descubrir cuál de los animes de 2020 realmente se destacó.

Con el estreno de los Anime Awards 2021, Crunchyroll ha revelado la lista completa de ganadores del año, que incluyen destacados como Jujutsu Kaisen, Keep Your Hands Off Eizouken!, Re: Zero - Starting Life in Another World (Temporada 2), Kaguya- sama: Love is War (Temporada 2) y muchos más.

La Verdad Noticias te invita a seguir leyendo para conocer la lista completa de ganadores en los Crunchyroll Anime Awards para 2021. Al final del artículo, encontrarás el video oficial donde se revela al representante elegido de cada categoría relacionada con el mundo del anime.

Foto: Crunchyroll - Twitter

Desglose completo de ganadores

Mejor Diseño de Personajes - Toilet-bound Hanako-kun

Mejor Animación - Keep Your Hands Off Eizouken!

Mejor Escena de Pelea - Deku vs. Overhaul (My Hero Academia)

Mejor Pareja - Nasa Yuzaki and Tsukasa Yuzaki - TONIKAWA: Over the Moon For You

Mejor actor/actriz de voz japonés - Yusuke Kobayashi como Natsuki Subaru de Re:ZERO

Mejor actor/actriz de doblaje en inglés - Zeno Robinson como Hawks de My Hero Academia

Mejor Chica - Kaguya Shinomiya - KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR? (Temporada 2)

Mejor Chico - Shoyo Hinata - HAIKYUU!! TO THE TOP

Mejor Director - Masaaki Yuasa - Keep Your Hands Off Eizouken!

Mejor Puntuación - Kevin Penkin en Tower of God

Mejor Opening - “Wild Side” por ALI en BEASTARS

Mejor Ending - “LOST IN PARADISE” por ALI feat. AKLO en JUJUTSU KAISEN

Mejor Fantasía - Re:ZERO -Starting Life in Another World (Temporada 2)

Mejor Comedia - KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR? (Temporada 2)

Mejor Drama - Fruits Basket (Temporada 2)

Mejor Protagonista - Catarina Claes de My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

Mejor Antagonista - Ryomen Sukuna de JUJUTSU KAISEN

Anime of the Year - JUJUTSU KAISEN

Esta edición de premios Crunchyroll estuvo llena de sorpresas, mensajes de los ganadores y videos promocionales de nuevas series. El ganador a Mejor Anime del Año 2019, Kimetsu no Yaiba, felicitó a todos los programas. Mientras que Studio MAPPA (Dorohedoro, Shingeki no Kyojin: The Final Season) se llevó el mayor galardón con Jujutsu Kaisen.

