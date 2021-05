Todo sobre el canal de Youtube “Everyday Days” de Snow Tha Product

Actualmente, es muy común que cantantes abran canales en la plataforma Youtube, y una de las raperas más importantes en México no es la excepción, pues el canal de Youtube de Snow Tha Product cada vez va alcanzando más popularidad.

La rapera inició este proyecto hace más de 2 años, en donde comparte videos con su familia, con su novia, y hasta de su día a día.

Actualmente, cuenta con un total de 91 videos colgados en la plataforma, y el más actual tiene 1 semana de haberse posteado, el cual es un tutorial de maquillaje.

Cuenta con 335 mil suscriptores, que siempre están al pendiente de sus publicaciones, pues cada uno de sus videos alcanza entre 40 mil y 100 mil reproducciones en el canal de youtube de Snow Tha Product.

En los videos podemos ver también cómo celebra ciertas fechas especiales, como lo es San Valentin, o Navidad. Incluso compartió su experiencia siendo paciente COVID. Recientemente también comparto lo mala que es en los videojuegos, y el cambio de casa.

¿Quién es la novia de Snow Tha Product

La novia de Snow Tha Product se llama Juju, y es su “Partner” en el canal de Youtube. Ambas aparecen en los videos, y muestran cómo es su relación, incluso en un par de ocasiones se les ha visto compartir tiernos besos.

De hecho, en el video que tienen llamado “We’re Back” vemos lo mucho que se quieren y también vemos que las dos dominan perfectamente bien el español, pues intentaron hablar 24 horas seguidas solo en español.

En un video, también pudimos observar como la cantante y su novia pasaron el día de San Valentín, y aunque fue un poco complicado, disfrutaron el día juntas.

¿Cuánto gana Snow Tha Product?

Snow Tha Product tendría 3 millones de dólares en su patrimonio

Si bien, sus ganancias dependen mucho de cuántas reproducciones tiene la rapera de origen mexicano Snow Tha Product, tanto en sus mixtapes, como en sus videos de youtube, se cree que tiene un patrimonio de cerca de 3 millones de dólares netos.

Y obtiene ingresos no solo por su música, sino también sigue generando ganancias de su faceta como actriz en Queen Of The South.

¿Conocías el canal de Youtube de Snow Tha Product?

