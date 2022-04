Todo sobre el anillo de compromiso verde que Ben Affleck dio a Jennifer López.

Jennifer López aceptó su segunda propuesta del actor Ben Affleck, recurriendo a su boletín "On The JLo" el viernes por la noche para compartir las noticias y hacer alarde de su último anillo de compromiso, una piedra verde engastada en una banda plateada.

“Si eso es realmente un diamante verde, entonces estoy atónito”, dijo el CEO de Diamond Pro, Mike Fried, a Page Six Style. “Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y empequeñecería el valor de su anillo de compromiso anterior. Valoraría el anillo en más de $5 millones y podría valer más de $10 millones".

El color verde también tiene un gran significado para el cantante de "Let's Get Loud". “Siempre digo que el color verde es mi color de la suerte”, compartió la cantante Jennifer López, de 52 años, en uno de sus boletines anteriores.

“Tal vez puedas recordar cierto vestido verde. Me di cuenta de que hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde”, agregó.

¿El color verde es el favorito de Jennifer López?

El amor de la actriz Jennifer López por el verde se extiende a sus obras de arte favoritas, discutiendo una pieza que presenta un pájaro verde posado en la mano de alguien y las palabras "Let Go". “No compro mucho arte, pero compré esto”, compartió.

“Uno porque me encantan los colibríes y dos porque me encanta el color verde. Los pájaros siempre vuelan a mi alrededor. Siempre he tenido una conexión especial con los colibríes. Me di cuenta de que mucha gente dice que simbolizan el amor.

Entonces, cuando se siente como donde quiera que vaya, me siguen. Cada vez que estoy en un momento de duda y confusión, uno aparecerá mágicamente junto a mi ventana, recordándome que el universo siempre nos hablará si estamos abiertos a las señales”, dijo.

J-Lo desató rumores de compromiso con Ben Affleck

Jennifer López desató rumores de compromiso con Ben Affleck esta semana después de que los paparazzi la vieran en nuevas fotos con un gran anillo de diamantes en la mano izquierda, aunque las tomas eran lejanas y carecían de claridad.

Durante su primer compromiso en noviembre de 2002, Affleck le propuso matrimonio con un anillo de diamantes rosa de 6,1 quilates de Harry Winston, que J. Lo llamó en ese momento, "la cosa más magnífica que he visto en mi vida".

Antes de reunirse con Affleck, el ex de López, Alex Rodríguez, le propuso matrimonio a la bomba del Bronx con un impecable anillo de diamantes talla esmeralda de 16 quilates valorado en 1,8 millones de dólares.

