Todo sobre Shakira y su familia

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia en el seno de una familia conformada por su padre William Mebarak de ascendencia libanesa y su madre Nidia Ripoll de ascendencia catalana.

A pesar de que ella es la única hija del matrimonio de sus padres, tiene varios hermanos o medios hermanos por parte del primer matrimonio de su padre, mismos con los que se le ha visto fotografiada.

"Recuerdo una niñez muy protegida… Viví en una burbuja de cuidados, de sobreprotección". - Shakira

No obstante, uno de los momentos más trágicos de la vida de Shakira, ocurrió cuando ella tenía apenas dos años de edad pues uno de sus hermanos se murió a la edad de 19 años y su padre quedó devastado.

Para honrar la memoria de su hermano y consolar las penas de su papá, a la edad de 8 años compuso su primera canción y la tituló “Tus Gafas Oscuras”, pues se dice que su progenitor las usaba para que nadie viera sus lágrimas.

Como puedes notar, la cantante colombiana demostró tener aptitudes musicales desde muy pequeña y aunque ahora goza de lujos y una carrera de renombre, en algunas entrevistas ha mencionado sobre cómo regresar a su país de origen siempre será un cable a tierra.

¿Cuántos hijos tuvo Shakira con Piqué?

Además de contar con la familia que la vio crecer, en el año 2011 decidió formar su propia familia y unir su vida con el futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos: Milan Piqué Mebarak, nacido en el año 2013; y Sasha Piqué Mebarak, nacido en el 2015.

Es evidente que la protección que recibió durante su etapa de desarrollo la está replicando en sus propios hijos pues pese a todos los problemas que tiene con Piqué, ha demostrado ser una buena madre que siempre estará para ellos.

¿Qué pasó con la relación de Piqué y Shakira?

Tras de 12 años de relación y dos hijos en común, Shakira y Piqué se volvieron tendencia luego de que se iniciaran los rumores de una presunta infidelidad del futbolista en contra de la cantante, aunque más tarde, a través del programa español “Ya es mediodía” de Telecinco, se explicó que en realidad ellos ya habían terminado desde hace tiempo.

Pese a que no habían hecho pública su ruptura, a Piqué no le importó pues decidió continuar con su vida de soltero sin saber todo el revuelo que causaría. No fue sino hasta el 4 de Junio que la parejita de “acuarios” confirmó que sí se estaban separando, todo a través de un comunicado, pues… ¿Qué más podrían hacer entre tantas especulaciones?

Fotos de Shakira y su familia

A continuación te dejaremos las principales fotografías de Shakira y su familia, mismas que han circulado por Internet y que La Verdad Noticias trae para ti:

Shakira cuando era una bebé

Shakira y sus padres

Shakira y sus hermanos

