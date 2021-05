Todo sobre Malcolm McRae, el presunto novio de Anya Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy está generando rumores de noviazgo con el músico y actor Malcolm McRae, de 27 años. Aunque Anya rara vez habla sobre su vida amorosa, la actriz estuvo vinculada por última vez con el fotógrafo Ben Seed en mayo de 2020. Antes de Ben, salió con el actor irlandés Eoin Macken, e incluso hubo rumores de que estaban comprometidos, pero finalmente se separaron.

La actriz de Gambito de Dama ha mantenido su vida personal lo más privada posible a medida que crece su perfil en Hollywood. Sin embargo, previo al Saturday Night Live de Taylor-Joy fue fotografiada besándose con el músico Malcom McRae en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La Verdad Noticias recuerda que las fotos provocaron serias sospechas de romance, y se produjeron luego de que Anya Taylor-Joy hablara sobre tener una pareja en su entrevista para ELLE de mayo de 2021. La actriz no ha confirmado explícitamente que ella y McRae estén saliendo, pero no ocultaron su conexión romántica en la ciudad exactamente.

Instagram y fotos de Malcolm McRae, supuesto novio de Anya Taylor-Joy

Malcolm McRae publica en su Instagram música de su banda de rock More, y recientemente publicó fotos de él mismo tocando su canción "Settled In" en abril. More es un grupo de dos miembros creado por McRae y Kane Ritchotte (antes de Portugal The Man) y que está firmado con Warner Records.

La banda está verificada en Spotify y ha estado junta durante más de tres años. Lanzaron la primera mitad de su EP de dos partes, 1/2, el verano pasado.

La línea de tiempo exacta entre Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae no está clara ni tampoco ha sido confirmado explícitamente que estén saliendo. Pero la actriz de 25 años habló con ELLE tres días luego de los Golos de Oro, señalando que tenía una pareja en marzo de 2021 mientras explicaba por qué estaba haciendo su entrevista de Zoom desde su baño.

“Mi compañero acaba de regresar del trabajo y está moviendo todo su equipo, así que esta era el lugar seguro”, dijo. No ofreció más detalles sobre quién es él, cuanto tiempo han estado juntos y tampoco confirmó rotundamente que vivían juntos. Lo que se sabe con certeza es que ambos se siguen en Instagram, que, aunque luce como algo insignificante es de gran relevancia.

A pesar de que ni Anya Taylor-Joy ni Malcolm McRae se han publicado el uno sobre el otro o les han gustado las publicaciones de Instagram del otro. Es una elección que ayuda a mantener su relación tan desconectada y privada como sea posible, en un signo sutil de sus lazos entre sí.

¿Quién es Malcolm McRae?

El supuesto novio de Anya Taylor-Joy es un músico y actor de 27 años que fue 'descubierto' a los 12 años en la AMTC, una competencia de talentos entre 1.100 actores esperanzados, donde ganó “Over All Young Actor”, en 2006. McRae protagonizó un cortometraje en el año 2008, de nombre Brotherly, e interpretó a Gene Grady en How'dy! de 2020.

No obstante, la música es el verdadero enfoque de Malcolm McRae. La Verdad Noticias informa que el joven se la pasa tocando guitarra y piano, así como cantando "pop, folk, rockabilly, rock y teatro musical".

Según la biografía de More en Spotify , McRae llegó a Los Ángeles desde el sur hace unos años. Como escribió la banda, “Malcolm se había enamorado recientemente de una mujer joven y siguió su tonto corazón, dejando todo para mudarse a Los Ángeles. Bueno, su corazón estaba equivocado. La relación fue un desastre. Pero la música que siguió no lo fue".

Según con la publicación, una semana después de conocerse, los dos, McRae y Ritchotte, se dieron cuenta de que la música que hacían juntos trascendía lo que ambos estaban haciendo solos. De momento, estaremos pendientes a la carrera de Malcolm McRae en caso de que escriba canciones de amor para Anya Taylor-Joy.

