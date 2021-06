Todo sobre Élite temporada 4 y sus Historias breves

Élite temporada 4 comenzará a transmitirse a finales de este mes, y antes de su lanzamiento, Netflix lanzó “Élite: historias breves”, una serie de cortos que contará con un puñado de personajes de temporadas pasadas y brindará a los espectadores un vistazo a sus vidas.

Pero para aquellos que buscan ponerse al día rápidamente, aquí hay un desglose de todo lo que deben saber sobre la serie antes de que comiencen a transmitirse nuevos episodios.

La temporada 4 se perfila para tener más de todo lo que ya hemos visto: escenas candentes, drogas, mentiras y misterio. Y a juzgar por el adelanto, es probable que haya otro asesinato en el horizonte.

Si bien varios de los favoritos de los fanáticos no regresarán, Samuel, Guzmán, Ander, Omar, Cayetana y Rebeka pasarán un año más en Las Encinas. Y al menos cuatro caras nuevas se unirán a ellos, lo que significa que la serie tiene la oportunidad de desarrollar nuevas historias.

Creada por Carlos Montero y Darío Madrona, Élite está protagonizada por María Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Álvaro Rico, Arón Piper y Mina El Hammani. El primer episodio del nuevo spin-off anunciado por Netflix, “Élite: historias breves” está disponible hoy, 14 de junio y la temporada 4 comenzará a transmitirse el 18 de junio.

Élite temporada 4

En el trailer presentado por Netflix de la cuarta temporada llega un nuevo año escolar en Las Encinas. La escuela acaba de contratar a un poderoso empresario europeo como su nuevo director (Martín), y él quiere poner algo de orden en la institución, que él cree que "se ha estado volviendo loca en los últimos años", según la descripción de Netflix.

Le acompañan sus tres hijos adolescentes malcriados (Díaz, Cariddi y Ríos), y están dispuestos a sacudir las cosas en Las Encinas para conseguir lo que quieren, sin importar quién sufra por ello.

Como era de esperar cuando se trata de Élite, se producirá una rivalidad entre los estudiantes de toda la vida y los recién llegados a la escuela, incluido el personaje de Martín y sus nuevos compañeros de clase (Granch).

Según la plataforma de transmisión, la batalla pondrá a prueba el "valor de la amistad, el amor, la lealtad, el descubrimiento de la propia sexualidad, el poder invencible de los privilegiados y la cultura del silencio" de los personajes. La temporada concluirá con una confrontación grandilocuente y trágica completa con una víctima y un perpetrador, cuya identidad debe ser revelada.

Élite: Historias breves

Los spin-off de Élite: Historias breves nos darán un vistazo de cómo ha sido el verano de los protagonistas antes de regresar al colegio “Las Encinas” y los fans están felices ya que Netflix anunció el regreso de Ester Expósito y Mina El Hammani.

El spin-off es la antesala de la tan esperada cuarta temporada de la serie de Netflix. Este proyecto surge de la necesidad de sus creadores (Carlos Montero y Darío Madrona) de terminar de contar la historia de nuestros personajes favoritos.

“Al fin y al cabo son historias que no encajan en el formato o no hay tiempo de desarrollarlas y siempre te quedas con el gustillo amargo de que nos hubiera gustado compartirlas con todos”, explica Montero.

El orden de emisión de Élite: Historias breves será el siguiente:

Historias breves: Guzmán, Cayetana y Rebeca

Este episodio literalmente parece una fiesta de 3. Rebeca, (Claudia Salas) habla de algo llamado Magic Mushroom, que definitivamente suena como una droga con la que se van a tropezar, continuando con las imágenes del tráiler. Dado lo que pasaron la temporada pasada, se merecen una fiesta, pero definitivamente hay algo que pasará en el episodio, lo que hará que la temporada 4 sea emocionante para la 3.

Lunes 14 de junio: Guzmán + Cayetana + Rebeca

Historias breves: Nadia y Guzmán

Cuando terminó la temporada 3, vimos a estas dos personas queridas finalmente terminar juntos, pero tuvo un final triste ya que Nadia, (Mina El Hammani) tuvo que irse a Nueva York, mientras que Guzmán se quedó atrás para completar su último año. La historia se centrará en si Nadia y Guzmán lograrán mantener esta relación a larga distancia con mentes tan fluctuantes.

Martes 15 de junio: Nadia + Guzmán

Historias breves: Omar y Ander

Si recuerdas, a Ander, (Arón Piper) le diagnosticaron cáncer en la última temporada y, cuando estaba recibiendo su tratamiento, se encontró con un tipo llamado Alexis e inmediatamente terminaron siendo amigos. Mientras que la relación de Ander y Omar casi había terminado, Omar regresó y se quedó con Ander. Esto podría mostrar cómo la relación de los personajes podría haber cambiado y podría incluir a Alexis en ella también.

Miércoles 16 de junio: Omar + Ander + Alexis

Historias breves: Carla y Samuel

Luego de los eventos de la temporada 3, Carla, (Ester Expósito) decide que Las Encinas no es para ella y se prepara para mudarse al extranjero para completar sus estudios. Pero su viaje no será emocionante si nuestro enamorado Samuel no entra y trata de convencerla una vez por el bien de su relación.

Jueves 17 de junio: Carla + Samuel

¿Quiénes son los nuevos personajes?

Cuatro nuevos personajes pondrán patas arriba la trama: el interés amoroso por Ari (Carla Díaz) desequilibrará la amistad entre Samuel y Guzmán, Cayetana empezará a olvidar a Polo fijándose en Phillippe (Pol Granch), mientras que Patrick (Manu Ríos) llamará la atención de Ander y Mencía (Martina Cariddi) compartirá escenas con Rebeca. Además, Diego Martín y Andrés Velencoso se incorporan al reparto adulto de la serie.

Carla Díaz

La actriz española, ocupará el lugar de Danna Paola. Actualmente tiene 21 años ha protagonizado series como "El Príncipe" y "Madres. Amor y vida"; en Instagram cuenta con más de 55 mil seguidores.

Pol Granch

El cantante de 388 mil seguidores en Instagram se unirá a Élite como reemplazo de Jorge López. Este actor recientemente estuvo cancelado en redes sociales por ciertos comentarios a favor de un partido político.

Manu Ríos

Manu Ríos, el nuevo integrante, se ha desempeñado en el área del modelaje, es bailarín y cantante, siendo este último el espacio en donde comenzó su trayectoria artística.

Martina Cariddi

La actriz, Martina Cariddi, participó en Cuéntame cómo pasó y en las películas Mientras dure la guerra y El guardián invisible.

¿Qué pasó con Danna Paola en Élite temporada 4?

Cientos de fans reclaman el regreso de Danna Paola como Lucrecia Montesinos, sin embargo Élite y Netflix olvidaron a Danna y ya no formará parte de esta serie ya que ni siquiera se le tomó en cuenta para el spin-off.

Danna estuvo durante tres temporadas en la serie, donde dio vida al personaje de Lucrecia Montesinos y en una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram, aseguró que sí extraña el proyecto de Netflix, pero que su personaje "Lu" está muy feliz en New York, mientras ella hace música.

Actualmente la famosa se encuentra disfrutando de su carrera musical, festejando éxito tras éxito con múltiples colaboraciones como la última al lado de la banda “Morat”.

Sin lugar a dudas, Netflix espera mucho de Élite temporada 4 y sus Historias breves pero no será hasta el 18 de junio que sepamos la reacción de la gente a este singular trama de adolescentes.

